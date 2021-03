يتولى رئيس جمهورية شمال قبرص التركية غير المعترف بها دوليا، إرسين تتار، الترويج لمشروع أنقرة التوسعي المعروف بـ”الوطن الأزرق”.

فقد صرح إرسين تتار وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء “الأناضول” خلال لقاء وزيرة تركية: “أمن جمهورية شمال قبرص وتركيا يحتاج نقل السياسة الراهنة نحو مستويات متقدمة أكثر في الوطن الأزرق (الحدود البحرية) وشرقي المتوسط”.

مضيفا “هذه السياسة تستند إلى المساواة في السيادة (بين شطري الجزيرة)، والتعاون بين دولتين متجاورتين تعيشان جنبًا إلى جنب”.

و يعتبر “الوطن الأزرق” اسم لمخطط تركي يستهدف السيطرة على بحر إيجة وشرق البحر المتوسط والبحر الأسود.

وسبق رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أن أعلن أواخر ديسمبر الماضي أن جمهوريته غير المعترف بها ستقف إلى جانب أنقرة في مشروعها التوسعي.

واجتاحت القوات التركية جزيرة قبرص عام 1974. في أعقاب اضطرابات سياسية حدثت في الجزيرة، وقالت أنقرة إنها تدخلت لحماية “القبارصة الأتراك من القبارصة اليونانيين”.

وبسط الأتراك سيطرتهم على نحو ثلث الجزيرة. وهو ما أدى إلى تقسيمها وقيام جمهورية شمال قبرص التي لا تعترف بها سوى أنقرة.

وفي سياق متصل، أطلق الجيش التركي مناورات في البحرين المتوسط وإيجه، أطلق عليها “الوطن الأزرق”.

وذكر موقع “أحوال” المتخصص في الشأن التركي أن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيلقي خطابا للقوات المشاركة في المناورات.

وهذا يعني أن التحركات الحربية في البحرين المحيطين بتركيا يحيظان بأعلى متابعة في البلاد.

ويشارك في المناورات، 87 سفينة حربية و27 طائرة و20 مروحية، من القوات البحرية والجوية والبرية.

ومنها مروحيات هجومية تابعة لقيادة القوات البرية، ومقاتلات “إف 16” و “إف 4” تابعة للقوات الجوية.

The post أنقرة تطلق مناورات “الوطن الأزرق” في البحر المتوسط وبحر إيجة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ