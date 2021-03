مستشار الرئيس: إستلام مصر 8 ملايين جرعة من لقاح كورونا

كشف مستشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للشؤون الصحية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، عن إستلام مصر 8 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد مستشار الرئيس، في تصريحات صحفية له، أن هذه الكمية تكفي لتلقيح ملايين المواطنين المصريين.

وقال تاج الدين:” أن مصر حصلت بالفعل على ما يقرب من 400 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا، وهما لقاحا أسترازينيكا البريطاني، و سينوفارم الصيني”.

في وقت سابق، كانت قد بدأت مصر، تلقيح المواطنين من الفئات المستحقة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وجارٍ استقبال تسجيل طلبات الحصول على لقاح كورونا المستجد، وفقاً لما ذكر في موقع روسيا اليوم.

وفي السياق ذاتة، أكدت وازرة الصحة المصرية في تصريح لأحد مسؤوليها بأن الأرقام و الإحصائيات المسجلة تشير إلى خلو مصر من السلالات الجديدة من الفيروس لكورونا .

حيث نفى محمد حساني مساعد وزيرة الصحة المصرية لصحيفة أخبار اليوم وصول السلالات الجديدة من الفيروس المستجد إلى مصر .

و قال أن “الوزارة تتابع باستمرار تحاليل الحالات المصابة بكورونا داخل معاملها المركزية، لرصد التحورات والتغيرات التي قد تطرأ على الفيروس”.

و أوضح حساني أن ” الوزارة أجرت نحو 290 تحليل “تسلسل جيني” في معاملها خلال الفترة الماضية، وجاءت النتائج “سلبية” للسلالة التي كان بداية ظهورها في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا ” .

وفي السياق صرَّح الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي في الصحة المصرية اليوم، عن بدء حملة التطعيم ضد كورونا.

وأوضح عبد الفتاح، أن مصر تتابع مسيرتها في مواجهة جائحة فيروس كورونا، من خلال تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في كافة محافظات مصر.

وتابع مصدر وزارة الصحة المصرية أن المواطنين المقرر تطعيمهم غدا هم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ممن وصلت إليهم رسالة نصية على هاتفهم المحمول أو عبر تطبيق الواتساب، وممن تم إبلاغهم رسمياً للتوجه إلى المستشفى وتم تزويدهم بموعد تطعيمهم.

