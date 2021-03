الفنانة اللبنانية إليسا تعلق على زيارة البابا فرانسيس التاريخية للعراق

علقت الفنانة اللبنانية إليسا، على زيارة البابا فرانسيس التاريخية للعراق، مؤكدة بأنه نموذج للتعايش بعد أن شوهتها أيادي الجهل والتطرف.

وجاء في تغريدة الفنانة اللبنانية إليسا عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: ” كبران قلبي بالقيمة التاريخية للعراق وللمسيحيين بالمطلق بزيارة البابا فرنسيس التاريخية”.

واكملت:” هذه حضارة منطقتنا التي نتمنى أن تعود وتحدث هذه الزيارة الفرق لإظهار الصورة الحقيقية للعراق وخصوصا للوجود المسيحي و نموذج التعايش فيها من بعد ما شوهتها أيادي الجهل والتطرف… هللويا”، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

وفي السياق ذاتة، علق الرئيس العراقي برهم صالح أيضا على زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس للعراق، معرباً عن ترحيبه الكبير بقداسته في “أور” مدينة النبي إبراهيم.

وفي كلمة له بحضور بابا روما ومسؤولين عراقيين ودبلوماسيين أجانب، قال صالح: “نرحب بقداسة البابا الذي استجاب للزيارة ومن عظيم سعادتنا أن تكون في العراق، مرحبا بكم في أور مدينة النبي إبراهيم”.

كما أكّد الرئيس العراقي على “دور البابا في الدعوة للسلام والتأكيد على الحوار موضع اعتزاز، العراقيون يفخرون بأنهم عاشوا في مدن متنوعة الانتماء”.

وأشار صالح، إلى موقف مؤثر ذكره للبابا فرنسيس حول إعاد جنود عراقيين صليب إحدى كنائس الموصل إلى مكانه وتأدية التحية له، بعد تحريرها من تنظيم “داعش” الإرهابي عام 2017.

أول زيارة له في ظل وباء كورونا

وكان قد وصل البابا فرنسيس إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم الجمعة، في زيارة هي الأولى من نوعها لبابا الفاتيكان، تستمر 4 أيام وتهدف إلى طمأنة المجتمع المسيحي في العراق وتعزيز الحوار بين الأديان.

حيث غادر رئيس الكنيسة الكاثوليكية إيطاليا صباح اليوم الجمعة باتجاه الأراضي العراقية في زيارته الخارجية الأولى في ظل كورونا.

ونقلت وكالة البيان الإماراتية ، تصريح البابا الذي قال فيه : ” أزور العراق كرسول سلام بعد سنوات من الحرب والإرهاب ” .

وتوجه البابا في حديثه إلى الشعب العراقي ، قائلاً ” أتوق لزيارة أرضكم مهد الحضارة العريق والمذهل ” .

وسيقوم البابا خلال مكوثه بالعراق بزيارة العديد من الأماكن الدينية و الأثرية ، كما سيلتقي بقيادات دينية إسلامية و مسيحية .

