بالفيديو: نسرين طافش ترقص السالسا وتتصدر التريند

تصدرت النجمة نسرين طافش محرك البحث قوقل عقب نشرها مقطع فيديو وهي تتدرب على رقصة “السالسا”، علقت فيه: “ارقص لأنه لا يوجد شعور في العالم أعظم من شعور الحركة على مقطوعة موسيقية وترك بقية العالم يختفي”.

واثار فيديو نسرين طافش وهي ترقص السالسا مع مدرب ضجة واسعه، فوصفها البعض بالجريئة، وان اختبارها لهذا النوع من الرقصات ماهو الا لاثارة الجدل وللفت الأنظار، وفقا لموقع مدى بوست.

وفي السياق ايضا، أثارت الفنانة السورية نسرين طافش الجدل بين متابعيها، بعد نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو تظهر فيه مرتدية الحجاب الشرعي.

ولاقى الفيديو الذي نشرته طافش عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستغرام”، إعجاب عدد واسع من الجمهور.

وظهرت الممثلة السورية نسرين طافش خلال الفيديو بالحجاب مرتدية عباءة سوداء اللون مع تلاوة آيات قرآنية، ما أثار إعجاب الجمهور الذي طالبها بارتداء الحجاب بشكل دائم، فيما دعا آخرو لها بالهداية.

وبدت طافش في قمة الأناقة وجميلة وريقية جداً رغم أنها لم تضع مساحيق تجميل.

وعبر عدد من محبين الفنانة عن اعجابهم الشديد بها، وتركزت تعليقاتهم حول دعوتها للاستمرار بارتداء الحجاب وقال أحدهم: “لابقلك لا تشيليه”، فيما قال آخر: “خليكي عالحجاب دايما والله يوفقك ويهديكي”، وعلق آخر: “هيك أجمل وأجمل”.

الفقر وحياة الريف يجمعان حمادة هلال مع نسرين طافش

وفي سياق آخر، بدأ الفنان المصري حمادة هلال تصوير مسلسه الجديد “المداح” اعتبارًا من أمس الأحد، والذي تشاركه فيه البطولة الفنانة نسرين طافش حيث من المنتظر أن يعرض العمل الدرامي خلال شهر رمضان القادم.

ويجسد حمادة هلال دور الشاب الريفي الفقير، ومتزوج من نسرين طافش كما يدخل في مشكلات عديدة تمضي عليها أحداث المسلسل في إطار درامي واجتماعي.

ويجمع مسلسل المداح عددًا من النجوم رفقة حمادة هلال والنجمة نسرين طافش أمثال أحمد بدير وخالد سرحان ومحمد عز ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وآخرين.

والمسلسل من تأليف الثلاثي أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

