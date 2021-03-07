المهرجان العربي لفيلم التراث( الدورة الثانية ) بتشجيع معهد الشارقة

الشارقة 7 مارس 2021 (وال) صرح مؤسس ومدير المهرجان الدكتور “إسلام عز العرب” ، أنه سيقام “المهرجان العربي لفيلم التراث” الـدورة الثـانـيـة، من 20 إلى 23 أكتوبر 2021 (افتراضيًّا)؛ بـتـشجيــع من معهد الشارقة للتراث – دولة الإمارات العربية المتحدة.

هذا ويهدف المهرجان، إلى تحقيق تنشيط حركة سينمائية جادة تطمح إلى الوعى بأهمية التراث الشعبي والحضاري والطبيعي، والعمل على نشر ثقافتنا وهويتنا العربية.

وكما يهدف إلى تفعيل دور السينما الوثائقية العربية لموضوعات التراث؛ من أجل نشر الوعي للحفاظ عليه ، كذلك تشجيع المؤسسات والهيئات والأفراد للاهتمام (بفيلم التراث) كنوع فرعى للأفلام الوثائقية.

أيضا من الأهداف المرجوة، هو تحقيق الاحتكاك وإيجاد قناة تواصل بين العاملين في مجال السينما والتراث للتعرف على عناصر التراث الشعبي، وكذا الحضاري والطبيعي، وعلى أهمية التراث في حياتنا وصولاً إلى خلق أفلام تعبر عن تراثنا وحضارتنا.

وكان من ضمن الأهداف أيضا تشجيع شباب الكليات، ومعاهد الفنون المتخصصة بالاهتمام بتوثيق موضوعات التراث في أفلام مشاريع التخرج.

ومن بين الأهداف المجودة، هو إتاحة الفرصة لمحبي السينما الوثائقية في مصر والعالم العربي لمشاهدة إبداعات المشتغلين في السينما، لتناول موضوعات التراث المختلفة، ومناقشة هذه الموضوعات مع المختصين في مجال التراث من خلال الندوات التي تقام في المؤسسات التعليمية والثقافية وغيرها.

يذكر أنه سيتم اختيار رئيس المهرجان ورئيس شرف في كل دورة، من مختلف الدول العربية، لبناء روابط ثقافية وفنية؛ تعزيزًا لهويتنا العربية.

هذا و يتضمن المهرجان، مسابقة الأفلام الوثائقية (فيلم التراث) القصيرة التي لا تزيد مدتها عن 30 دقيقة والأفلام الطويلة، التي تزيد مدتها عن 30 دقيقة وموضوعاتها حول التراث (الشعبي – الحضاري – الطبيعي)

كما سيتم في كل دورة من دورات المهرجان، تكريم إحدى الشخصيات العامة التي قدمت خدمة للتراث في مجال نشاطها العام، على أن يتم اختيار هذه الشخصية من أي دولة عربية، ولا يشترط أن يكون سينمائيًا.

يشار بأن الجوائز وشهادات التقدير تتكون من جائزة الغاف الذهبية وقدرها 500 دولار،و جائزة الغاف الفضية وقدرها 300 دولار، و جائزة الغاف البرونزية وقدرها 200 دولار،كذلك ستقدم شهادة تقدير.

هذا ويجوز للجنة التحكيم منح جائزة خاصة، لأي فيلم لم يفز بجائزة أو شهادة تقدير في المسابقة ونرى تقديره من الأفلام المعروضة؛ وذلك في حدود جائزة واحدة.

كذلك يجوز للمهرجان مع معهد الشارقة للتراث منح جائزة خاصة للأفلام الفائزة في المسابقة أو غير الفائزة.

كما سيتم إقامة ندوة مع الفائزين بعنوان: مستقبل الإبداع والحفاظ على التراث “فيلم التراث” كنوع فرعي للفيلم الوثائقى.

وكان من ضمن شروط الاشتراك في المسابقة، أنها مفتوحة للمشاركين من جميع الدول العربية، بشرط ألا يكون للدولة التي ترغب الاشتراك أي ممارسة ضد التراث، ويخضع هذا لتقدير إدارة المهرجان.

إضافة إلى تحتفظ إدارة المهرجان بالحق في استبعاد أي فيلم، إذا كان لدى إدارة المهرجان الأسباب بأن الفيلم المقدم للمسابقة قد أخل بأي من الشروط والأحكام.

أيضا ورد في الشروط أنه ليس هناك أي رسوم للمشاركة في المهرجان،كذلك كان من الشروط أن ترسل الأفلام على الإيميل الخاص بالمهرجان العربى لفيلم التراث، مع جميع البيانات المطلوبة ( ملخص الفيلم – الدولة – اسم المخرج – المدة الزمنية للفيلم – تاريخ الإنتاج – جهة الإنتاج – بوستر الفيلم ) مع معلومات عن صناع العمل، ويتم إرسالها لإدارة المهرجان في موعد أقصاه 15 سبتمبر 2021.

كما تتشكل لجنة التحكيم من سبعة أعضاء من بينهم رئيس لجنة التحكيمو يشترط ألا يكون بين أعضاء لجنة التحكيم من له علاقة بأي عمل من الأفلام المشاركة في المسابقة.

هذا وتتشكل لجنة المشاهدة وانتقاء الأفلام قبل عرضها على لجنة التحكيم من خمسة أعضاء من بينهم رئيس لجنة المشاهدة.

ويُعد إرسال الفيلم لإدارة المهرجان موافقة نهائية على نشر الأفلام (وفق ما تراه إدارة المهرجان مناسبًا) أو جزئيًا، واستخدامه في أي مناسبة ترويجية لأغراض المهرجان، ولخدمة البحث العلمي في مجالي السينما والتراث، بعيدًا عن الأهداف التجارية والربحية.

كما أنه لا يجوز سحب الأفلام المشاركة وإدارة المهرجان وحدها المسؤولة عن قرار الاشتراك في المهرجان، وتقرير مدى مناسبتها لأهداف المهرجان والموافقة على اشتراكها.

وكان من ضمن الشروط العامة ، أن تكون الأفلام المشاركة في المهرجان قد تم إنتاجها خلال ثلاثة أعوام لتاريخ إقامة المهرجان.

ويذكر أنه يجوز للجهة المشاركة أو الأفراد الاشتراك في مسابقة المهرجان، بأي عدد من الأفلام، مع مراعاه البند (1) من مادة (5) ،كذلك يمنح كل مشارك لم يحصل على جائزة أو شهادة تقدير بشهادة مشاركة في المهرجان.

كما أن سيتم إعداد كتالوج في نهاية الدورة يضم الأفلام ، التي تم قبولها للمشاركة والفائزة منها بالجوائز وشهادات التقدير وكذا ملحق إعلامى ليُعد مرجعًا ووثيقة للمهرجان ترسل منه نسخة pdf لجميع المشاركين، ومطبوع يتم توزيعه في المؤسسات التعليمة والمراكز الثقافية المتخصصة في مجالي السينما والتراث.

هذا والاشتراك في المهرجان يعنى الإقرار بالموافقة التامة على كل ما ورد في هذه اللائحة من أحكام وشروط ،و الأفلام المشاركة مسؤولية الجهة أو الأفراد وليس لإدارة المهرجان أية مسؤولية من حــقـوق ملـكيـة غيـــر من مقاطع مرئية أو صوتية أو موسيقية وغيرها مما يتم الاستعانة به داخل في الفيلم. (وال ـ الشارقة ) ر ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال