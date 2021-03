حمدوك يتوجه إلي ولاية الجزيرة لتدشين حصاد القمح بمحلية الكاملين

توجه رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك، ووزير المالية الاتحادي وعدد من الوزراء، صباح اليوم الأحد إلي ولاية الجزيرة، محلية الكاملين منطقة “المعيلق”، لتدشين عمليات حصاد القمح بالولاية .

والتقى د. حمدوك خلال زيارتة بمدير الادارة الزراعية بمشروع الجزيرة، المهندس عثمان السماني، الذي استعرض الجهود التي قادتها إدارة المشروع وشركاء الإنتاج مواجهة العقبات التي واجهت العروة الشتوية، وزراعة 550 ألف فدان بمحصول القمح، موزعة في جميع أقسام المشروع بزيادة مقدرة عن مساحات المواسم السابقة.

وكشف مدير الإدارة الزراعية بالمشروع، عن وضع التدابير اللازمة لحصاد القمح، وتقليل الفاقد.

حيث أكد السماني، أنه تم توفير 800 حاصدة من جملة 930 إحتياجات الحصاد وتكوين لجنة لزيادة الحاصدات من الولايات المجاورة، كما تم توفير الخيش والتزام وزارة الطاقة بتوفير الوقود بالسعر المدعوم لتقليل كلفة الحصاد، بالإضافة لتوفير السيولة اللازمة لشراء المحصول.

كما أعلن مدير الإدارة بالمشروع، عن إتفاق إدارته مع شرطة الولاية لتأمين الحصاد، وفتح عطاءات الترحيل ولفت لإنطلاق عمليات الحصاد في بعض المساحات التي تمت زراعتها مبكراً حيث حققت إنتاجية 14 – 17 جوالا للفدان، بحسب ماذكر في موقع أخبار السودان .

وفي الشأن السوداني ايضا، وجه عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء في السودان، الجهات ذات الاختصاص بتوفير بطاقات علاجية مميزة لمصابي ثورة ديسمبر المجيدة

وأكد حمدوك على ضرورة حصولهم على أفضل خدمات طبية بالمؤسسات العلاجية في الدولة، بحسب “السوداني”.

هذا وقد التقى حمدوك برئاسة المجلس، الخميس الماضي، بممثلوا منظمة جرحى ومصابي ثورة ديسمبر، ومنظمة أسود النضال.

وقد تحدث رئيس الوزراء السوداني مؤكداً لهم دعم الدولة للمصابين وقضاياهم، وأوضح أن ذلك يعتبر حق أصيل لهم.

ولفت إلى أن الحكومة تؤلي أهمية كبرى وأولوية قصوى لمصابي ثورة ديسمبر المجيدة.

فضلاً عن توجيهه بحصر وتفعيل كافة البروتوكولات العلاجية الموقعة مع الدول الصديقة لعلاج المصابين بالخارج.

بالإضافة لتوجيهه بإجراء دراسة اجتماعية متكاملة لوضع مصابي الثورة، والعمل على دعمهم وأسرهم.

وعلى صعيد منفصل، أعلنت الصحة في السودان، أنها ستبدأ تطعيم طواقمها الطبية ضد كورونامطلع الأسبوع المقبل.

وقال السودان على لسان مسؤولة بوزارة الصحة، تدعى داليا إدريس، أن الدفعة الأولى من اللقاح ستخصص لحوالي 414 ألفاً من الفرق الطبية في مختلف أنحاء البلاد، بحسب ما جاء في “أخبار السودان”.

وبدوره عبر عمر النجيب، وزير الصحة السوداني، عن ارتياحه لوصول أول شحنة من لقاح كورونا إلى البلاد.

The post حمدوك يتوجه إلي ولاية الجزيرة لتدشين حصاد القمح بمحلية الكاملين appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ