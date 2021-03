الممثل المصري أحمد مكي يعلن تعافيه من فيروس كورونا

أعلن الممثل المصري، ​أحمد مكي​، تعافيه، بعد إصابته من ​فيروس كورونا​، و إلتزامه بالحجر المنزلي لأكثر من أسبوعين حتى تحسنت حالته الصحية.

ومن المتوقع أن يعود الممثل أحمد مكي، إلى تصوير مشاهده في المسلسل الرمضاني “​الاختيار 2​” في الأحد السابع من شهر آذار/مارس الجاري.

الجدير بالذكر، أن مسلسل “الاختيار 2” العديد من الممثلين منهم كريم عبد العزيز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد. المسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، بحسب ماذكر في موقع أخبار الفن.

وكان الفنان المصري أحمد مكي قد فاجأجمهوره عبر الشبكات الاجتماعية بصورة جديدة له رفقة عدد من طيور الببغاء وهي تحط على رأسه.

ومن المعروف عن النجم المصري عشقه لطيور الببغاء ودائمًا ما تحدث عن هذا الجانب في عدد من استضافاته الإعلامية، كما ظهر معه من قبل طائر الببغاء في آخر أغنياته المصورة (أغلى من الياقوت).

ونشر أحمد مكي صورته الجديدة مع طائر الببغاء عبر خاصية الإستوري بحسابه الرسمي على صفحته بإنستغرام، وفقًا لصحيفة (اليوم السابع).

وقبل أيام نشر مكي صورة له ظهر فيها بشكل جديد بدون لحية، وكتب معلقًا عليها: “بندحرج التماسى”.

ووجد حينها تفاعلًا كبيرًا من جمهوره بالإضافة لأصدقائه من الوسط الفني، حيث مازحه كل من الفنان علي ربيع والفنان أوس أوس.

ونشر الفنان المصري أحمد مكي مؤخرصا عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل صورة جديدة من كواليس مسلسل “الاختيار 2” الذي من المنتظر عرضه في شهر مضان القادم.

وجمعت الصورة التي نشرها أحمد مكي مع الفنان أحمد حلاوة، خلال تصوير أحد المشاهد الخارجية من المسلسل، وكانا يسيران جنبًا إلى جنب.

وانضم الفنان أحمد مكي والفنان كريم عبد العزيز الى بطولة الجزء الثاني من مسلسل الاختيار، حيث حسم مخرج المسلسل جدل انضمام مكي إلى جزئه الثاني، الذي يتم التحضير له حاليًا.

وحقق الجزء الأول من مسلسل الاختيار نجاحًا باهرًا حيث عرض في الموسم الرمضاني الأخير، من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي وآخرين. والمسلسل من تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي‎.‎

