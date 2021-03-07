أعلن المخرج المصري، مجدي الهواري، إصابة زوجته السابقة، الفنانة غادة عادل بفيروس كورونا منذ أيام، مشيراً إلى أن الحالة الصحية للفنانة مستقرة نوعاً ما.

وأكد مجدي الهواري، أن غادة قد عبرت الموجة الأولى من الفيروس، وتخضع في المرحلة الحالية لبروتكول العلاج فيروس كورونا الذي حددته وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية بعد أن عزلت نفسها في منزلها.

ودعا مجدي الهواري، جمهور الفنانة غادة عادل، ومحبيها، بالدعاء بالشفاء لها ، وبأن تتجاوز هذه المحنة وتعود إلى جمهورها وبيتها وأسرتها.

يذكر أن الفنانة غادة عادل، قد انتهت مؤخراً من تصوير فيلم قمر 14، قصة وسيناريو محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري، بمشاركة الفنانين خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، وفقاً لما ذكر في موقع الخليج.

وفي سياق الفنانة غادة عادل ايضا، إحتفل المُخرج مجدي الهواري بعيد ميلاد طليقته الفنانة غادة عادل، بنشر صورة من عيد ميلادها، عبر حسابة في الإنستجرام ،علق عليها قائلا:«كبرنا التورته عشان الناس اللي كانت زعلانه، كل سنة وانتم واحنا معاكم طيبين، احترامنا لكل اللحظات من احترامنا لبعض ومن احترامنا ليكم، الجمهور العزيز».

وتظهر غادة عادل في الصورة بابتسامة عريضة لاستقبال عامها الجديد، وأمامها كعكة الاحتفال بميلادها، وتسأل العديد عن عودتها الي البعض ولكن لم يكشف مجدي الهواري اي تفاصيل حول الأمر.

كما ونشر الهواري صورة لغادة عادل كتب: «كل سنة وأنت دايمًا متألقة»، وأضاف وسم القلب في نهاية الكلمات، لترد الثانية على رسالته: «شكرًا ليك ميجوز»، وكان الثنائي انفصلا منذ أشهر بعد زواج 15 عامًا.

وتلقت الفنانة غادة عادل العديد من المعايدات بمناسبة عيد ميلادها، وشاركت تهنئة المخرج مجدي الهواري وأصدقائها عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي بموقع انستجرام.

غادة عادل تزوجت من المخرج والمنتج مجدى الهوارى في عمر صغير، عام 1997 وأنجبت ابنها الأول “عبد الله” و “مريم” ومحمد”، و التوأم “حمزة” و”عز الدين”.

وفى نهاية عام 2017 انفصل الزوجان عن طريق الطلاق الرسمي ولم يكشفا عن أى تفاصيل سوى أنها قسمة ونصيب، وفقا لموقع خبر مصر .

The post مجدى الهواري يعلن إصابة الفنانة غادة عادل بفيروس كورونا appeared first on Souk Ukkaz News.

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