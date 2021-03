الدبيبة: المملكة العربية السعودية من أهم دول المنطقة

أكد رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة، أن السعودية من أهم دول المنطقة، مثمناً الدعم السعودي لليبيا.

وغرد الدبيبة في حسابه الرسمي في “تويتر” قائلاً: “بمناسبة تكليفي برئاسة الحكومة، استلمتُ برقيتي تهنئة من الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان”، بحسب ما أورد “العين الإخبارية”.

معبراً عن سعادته بالتهنئة التي تلقاها من المملكة العربية السعودية، والتي قال أنها من أهم دول المنطقة.

كما لفت الدبيبة إلى أنه يتطلع إلى علاقات مميزة مع الرياض، أو كما قال على حد قوله “وفق أواصر الأخوة”.

هذا وقد تلقى كذلك رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي ، برقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبه انتخابه رئيساً للمجلس الرئاسي الليبي.

وفي المقابل أكد خادم الحرمين الشريفين حرص بلاده على توطيد العلاقات الثنائية مع ليبيا، بما يحقق الازدهار للبلدين الشقيقين.

وفي الشأن الليبي، أكد فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، ثبوت دفع وتلقى “رشاوى” أثناء جولات الحوار السياسي الليبي في تونس، بغرض التأثير على نتائج انتخابات السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.

وأفاد فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، بحسب الرسالة التي وجهها للبرلمان الليبي بثبوت دفع رشاوى في جولات الحوار المنعقدة في تونس من 9 إلى 16 من شهر نوفمبر الماضي، وفقاً لـ “العربية”.

وأوضح الفريق أن هناك تقرير عام سيتم نشره للرأي العام في وسائل الإعلام قبل الـ15 من مارس الجاري.

كما أشار الفريق إلى أنه سيتم تسليم تقرير تفصيلي، يحوي الوقائع والأسماء المتطورطة في قضية الرشوة للسلطات الليبية.

في السياق آخر، كشف مصادر عن لائحة من الأسماء قيل أنها ستكون ضمن التشكيل الوزاري الجديد في ليبيا.

وأوضحت اللائحة المسربة غياب وزير الداخلية، فتحي باشاغا من التشكيل الجديد، بالإضافة لترشيح إمرأة لمنصب وزير الخارجية لأول مرة في ليبيا.

هذا وقد تضمنت اللائحة المسربة بحسب “العربية” 22 إسماً برئاسة عبد الحميد الدبيبة ونائبين، هما صقر بوجواري، ورمضان بوجناح الحسناوي.

وبحسب اللائحة فقد ظهر إسم خالد مازن لوزارة الداخلية، ولمياء أبو سدرة لوزارة الخارجية.

