بايرن ميونخ يقلب تأخره لفوز في الكلاسيكو الألماني أمام دورتموند

نجح نادي بايرن ميونخ في الفوز على حساب نادي بروسيا دورتموند بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الألماني الممتاز .

وافتتح التسجيل في المباراة لصالح دورتموند النجم ايرلينج هالاند جيث قام بتسجيل ثنائية عند الدقيقتين 2 و 9 ، لينتقم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ويسجل أيضا ً هدفين عند الدقيقتين 26 ،و44 من عمر الشوط الأول .

وجاء الهدف الثالث للنادي البافاري عن طريق اللاعب جوريتسكا عند الدقيقة 88 ،ليحسم بعدها ليفاندوفسكي الانتصار بتسجيله ثالث أهدافه في المباراة ورابع أهداف فريقه عند الدقيقة 90 .

ليبقى البايرن في صدارة ترتيب جدول الدوري الألماني برصيد 55 نقطة ،بينما تجمد رصيد دورتموند عند 39 نقطة في المركز السادس ، وفقا لوكالة المعلومة .

وفي سياق أخر قال هانز ديتر فليك المدير الفني لنادي بايرن ميونخ إنه من غير المستبعد أن يكون المهاجم الدولي النرويجي الشاب إرلينج هالاند هو خليفة روبيرت ليفاندوفسكي في النادي البافاري.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ببوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، بالطبع سُئل هانز فليك المدير الفني للفريق البافاري حول المهاجم الفذ إرلينج هالاند.

الحديث في الفترة التي سبقت المباراة بين بايرن ودورتموند كان حول الثنائي هالاند من قبل أسود الفيستيفاليا وروبيرت ليفاندوفسكي فيما يتعلق بالفريق البافاري.

وحول هالاند قال فليك إن كل شيء ممكن، وذلك ردًا على السؤال حول ما إذا كان سيصبح المهاجم النرويجي هو خليفة روبيرت ليفاندوفسكي في بايرن ميونخ، وفقًا لموقع (جول العربي).

وأضاف في هذا السياق: “هناك الكثير من الأشياء التي من الممكن أن تحدث في السنوات المقبلة، وكل شيء ممكن في الحياة، ولا يمكن استبعاد أي احتمال بشكل نهائي”.

وتابع: “رغم إمكانية حدوث ذلك، لكن هذا بعيد المنال بالنظر إلى معطيات الوقت الحالي، فهو لديه عقد طويل الأمد في دورتموند وهو خيار للعديد من الأندية الكبرى في أوروبا”.

يذكر أن ريال مدريد قد وضع خطة للتعاقد مع هالاند الصيف المقبل، ولكن يبدو أنه سيكون أمام طريق صعب في حال أراد ذلك والأهم أنه سيدفع مبلغًا أكبر مما كان متوقعًا.

وقطع المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند مؤخرًا الجدل حول هوية الفريق الذي سينتقل إليه بين برشلونة أو ريال مدريد.

