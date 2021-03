محمد رمضان يشارك متابعيه آخر كواليس مسلسل موسى (صورة)

شارك الفنان المصري محمد رمضان صورة جديدة له من كواليس مسلسل موسى الذي يجسد من خلاله شخصية شاب صعيدي يدعى موسى، ويقاوم الاحتلال الإنجليزي، ويحتوي المسلسل على الكثير من المواقف والصراعات، يظهرها في إطار درامي شيق.

ويظهر محمد رمضان، في أحدث صورة نشرها من كواليس مسلسل موسى عبر حسابه على “إنستغرام”، وهو يرتدى الجلباب الصعيدي وبجانبه سلاح ناري، حسبما أفاد (اليوم السابع).

محمد رمضان اليوم السابع

ويظهر في خلفية الصورة شخص آخر يحمل سلاح ناري، وهو المشهد الذي يعكس الأحداث الدرامية والصراعات القوية التي يمر بها البطل خلال أحداث المسلسل في صفوف مقاومة الاحتلال.

يشار إلى أن النجم محمد رمضان، يتخلى في النصف الثاني من أحدث المسلسل عن الزي الصعيدي، ويرتدى البدلة، ويكون “موسى أفندي” بعد مقاومته للاحتلال الإنجليزي.

وانتهت أسرة المسلسل من تصوير عدد كبير من المشاهد في الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك بعد تصوير عدة مشاهد داخل القرية الفرعونية، حيث جاء ذلك بعد عودة فريق العمل من أسوان الفترة الماضية.

ويواصل أبطال مسلسل “موسى” تصوير مشاهد العمل بشكل يومي وبعدد ساعات تصوير مكثفة للانتهاء من العمل قبل حلول شهر رمضان المقبل، ويشارك في بطولته سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي وآخرين.

على صعيد منفصل، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مجددا، بعدما شارك الفنان المصري محمد رمضان متابعيه مقطع فيديو جديد نشره عبر صفحته الرسمية على موقع”انستغرام” ، وهو نائم على أريكة في طائرة خاصة بينما ظهرت المضيفة الجوية وهي تجهّز له المكان، وعلّق قائلا: “المضيفة الحنينة رزق”.

وفور نشر الفيديو ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتفاعل السلبي والإيجابي حول المنشور، فذهب فريق من محبي رمضان، إلى أن نجمهم المحبوب يشاركهم كافة لحظات يومه، سواء كانت جيدة أو غير ذلك، وأن الرابط بين الجمهور والنجم يجب آلا يحظى بأي نوع من أنواع الإخفاء، فليس للفنان شيء يخفيه على محبيه.

في المقابل اتجه الفريق الناقد لرمضان، إلى أن تصرفه يعيد إلى الأذهان قضيته مع الطيار ياسر ابو اليسر، الذي صوّره دون إذنه وتسبب بعد ذلك في فصله من عمله، ووصل الأمر بهما إلى ساحات المحاكم في قضية تعويض.

