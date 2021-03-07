ألمانيا وفرنسا يشددان على ضرورة إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل

برلين 07 مارس 2021 (وال)-شدّد وزيرا الخارجية الألماني هايكو ماس والفرنسي جان إيف لودريان الأحد، على ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات المقررة في الـ 24 من ديسمبر المقبل، بهدف إحراز تقدم في العملية السياسية بالملف الليبي.

هذا وتطرق الجانبان -خلال اتصال هاتفي -إلى الحديث عن الأوضاع الليبية؛ خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات المزمع اجراؤها في أواخر ديسمبر المقبل، مؤكدين على أهمية منح الثقة للحكومة الجديدة والمضي قدمًا في الوصول إلى الاستقرار بالملف السياسي على وجه الخصوص. (وال-برلين) ر ت

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