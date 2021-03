الملتقى الوظيفي: مصر تعلن عن وظائف شاغرة أون لاين

صرَّحت وزارة الشباب والرياضة في مصر، اليوم عن توافر وظائف شاغرة عبر الملتقى الوظيفي الافتراضي، إذ سيتم إجراء المقابلة أون لاين من المنزل.

يأتي إعلان الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ( الادارة العامة للمشروعات) ضمن مبادرة “طوّر وغيّر” في الملتقى الوظيفي الافتراضي، والمقرر انطلاقه يوم الاثنين القادم 15-3-2021 , من الساعة ١١ صباحا ولغاية الثانية ظهرا.

إذ يمكن للراغبين بالتقدم عبر الملتقى الوظيفي الافتراضي الاطلاع على فرص العمل التي توفرها الشركات المنتسبة إليه وإجراء المقابلة الشخصية والتواصل مع مسؤولين الشركات من المنزل أون لاين.

كما يوفر للمتقدمين تدريب مجاني قبل موعد المقابلة لرفع فرص القبول في الشواغر المطلوبة، بحسب المصري اليوم.

ما هو الملتقى الوظيفي الافتراضي؟

انطلقت فكرة الملتقى تلبية لسوق العمل في ظل الظروف التي تمر بها مصر بعد جائحة كورونا، إذ يوفر يوم مخصص للتقدم على الوظائف الشاغرة والمتنوعة المتوافرة من خلاله.

والأهم أن الملتقى الوظيفي الافتراضي يخدم سوق العمل وفي ذات الوقت يُخفف من التجمعات عبر عرض فرص العمل وإجراء المقابلات أون لاين..

المجالات التي يتيحها الملتقى الوظيفي الافتراضي تتضمن كافة المجالات منها تكنولوجيا المعلومات، والهايبرماركت والمطاعم، والبيزنس، والتدريب، ومجالات عديدة ومتنوعة.

وفي سياق آخر، كانت قد نشرت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، يناير الفائت، على موقعها الرسمي إعلان عن توافر شواغر بالوزارة لخريجي كليات الحقوق، وعلم النفس، و خدمة اجتماعية .

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي الشواغر الثلاثة المتاحة بمسئول حماية اجتماعية وتمكين اقتصادي، ومسئول أنشطة توعوية، ومدير وحدة التضامن الاجتماعي، وذلك ضمن 21 جامعة حكومية.

وأوضحت الوزارة شروط التقدم للشواغر الوظيفية للمتقدم أن يكون حاصلا على مؤهل عالي مناسب ” خدمة اجتماعية ، علم نفس، حقوق” بالإضافة إلى إجادة استخدام الحاسوب.

كما اشترطت وزارة التضامن الاجتماعي لاستحقاق على الوظيفة أن يمتلك المتقدم خبرة في الوظيفة المتقدم لها و اجتياز المقابلات الشخصية.

وجاء في إعلان وزارة الضمان الاجتماعي أن الجامعات المطلوب فيها الشواغر هي “وحدات ضمان اجتماعي” في جامعة القاهرة، حلوان، عين شمس، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، جنوب الوادي، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، الإسكندرية، بنها، الزقازيق، المنوفية، مدينة السادات، طنطا، مطروح، بورسعيد، وجامعة الأزهر.

الملتقى الوظيفي الافتراضي يؤمن فرص العمل في شركات القطاع الخاص، أما مسابقات الشواغرالحكومية يُعلن عنها عبر المواقع الرسمية للمنشآت الحكومية ويتم التقديم بإرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني.

