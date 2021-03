مجموعة المريخ.. عماد متعب يطلب العودة للعب مع الأهلي المصري مجددًا

أكد نجم النادي الأهلي المصري السابق عماد متعب بأن فريقه يعاني من مشكلة كبيرة في إهدار الفرص السهلة أمام المرمى ويجب وضع حل سريع لها لأن مباريات دوري أبطال إفريقيا لا تحتمل هذا الأمر.

وقال متعب عبر تصريحات تلفزيونية: من كثرة إهدار الفرص بالأمس قلت طب ما أرجع ألعب تانى”، ليس بواليا فقط، ولكن جميع الفرص، وهذا في الكثير من المباريات وليس أمام فيتا كلوب فقط، وبواليا متوتر ومضغوط وتصرفاته حتى في الانفراد الذي أهدره خطأ جدًا”، حسبما أوردت صحيفة (اليوم) المصرية

وأضاف نجم هجوم الاهلي السابق، بأن المهاجم بواليا دخل التشكيل على حساب محمد شريف الذي كان يسير بشكل جيد جداً ويسجل، ولذلك كان يتوتر في كل مباراة لعدم تسجيله الأهداف.

وأكمل متعب أن الأهلي يجب أن يعالج أزمة إهدار الفرص والفريق قادر على تخطي تلك المرحلة، فالأهلي دائماً يواجه هذه الظروف ولديه الخبرة على تخطيها، وأرشح أجايي وشريف ومروان محسن لقيادة الهجوم في المباراة المقبلة.

وانتقد عماد متعب أداء حكم اللقاء مؤكدًا على وجود خطأ كارثي غير نتيجة المباراة، ومن الوارد سقوط الحكم في الأخطاء لكن ليس بهذا الشكل، حسب قوله.

وتربع سيمبا التنزانى على عرش الصدارة المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط، بينما احتل فيتا كلوب المركز الثاني وتراجع الأهلي للمركز الثالث بينما تذيل المريخ السوداني المجموعة بنقطة وحيدة.

في الأثناء، علق موقع الأهلي المصري على نتيجة التعادل السلبي التي انتهت عليها مباراة المريخ السوداني أمام ضيفه سيمبا التنزاني والتي جمعتهما عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

وقال الموقع إن نتيجة التعادل تصب في مصلحة الفريق المصري بعد أن قام المريخ بإيقاف سيمبا الذي نجح في الفوز في أول جولتين، حسبما أفاد (الأهلي).

بدوره كتب موقع (ميركاتو) المصري بأن نتيجة التعادل السلبي بمثابة الهدية السودانية للنادي الأهلي، لكون الفريق السوداني أوقف تقدم متصدر المجموعة.

وفشل المريخ السوداني، في هز شباك الضيوف، وفشت جميع محاولات الفريق في تسجيل هدف التقدم، فيما لم تكن محاولات سيمبا على مستوى الطموح.

وبات المريخ مطالبا بالفوز في جميع مبارياته الثلاث بجولة الإياب في المجموعة، إذا أراد الاحتفاظ بآماله في التأهل للدور المقبل وتجنب الخروج المبكر من المسابقة.

