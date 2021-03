انفجار ألغام أرضية في سوريا يحصد عشرات القتلى والجرحى

أدى انفجار ألغام أرضية من مخلفات الجماعات المسلحة، في محافظة حماة، قرية رسم الأحمر بريف السلمية، اليوم الأحد، إلى مقتل مدنيين وإصابة العشرات منهم.

وكشف مصدر في قيادة شرطة حماة، أنه تم انفجار ألغام أرضية من مخلفات الإرهابيين بسيارتين، أثناء جمع “الكمأة” في أراض تابعة لقرية رسم الأحمر بالريف الشرقي لمحافظة حماة ، ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين وإصابة حوالي 20 آخرين، بحسب الوطن أون لاين.

كثرت في الآونة الأخيرة حوادث انفجار ألغام أرضية زرعتها المجموعات المسلحة قبل خروجها من المناطق المحررة على يد الجيش السوري بمساعدة من الجيش الروسي والقوات الرديفة.

إذ أن الأهالي في مثل هذه الفترة من السنة يتجهون إلى الأراضي الصحراوية بعد ليلة برق ورعد لجمع ما خلَّفته الليلة السابقة من الكمأة في الأراضي، بهدف أكلها وبيعها.

يُذكر أنه في السابع والعشرين من الشهر الفائت، قتل 5 مدنيين وأصيب 13 آخرون بجروح نتيجة انفجار ألغام أرضية من مخلفات المجموعات المسلحة الإرهابية بسيارة كانت تُقلهم لجمع الكمأة في أراضي قرية رسم الأحمر.

وكان لمحافظتي حمص ودرعا نصيب من هذه النوعية من الاعتداءات، إذ توفي طفلان بمنطقة القريتين في ريف حمص الجنوبي الشرقي في سوريا، في 19 يناير الفائت، بسبب مخلفات تنظيم داعش.

وقال رئيس مجلس مدينة القريتين خالد الدراوشة: إن “طفلين استشهدا إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات إرهابيي داعش خلال قيامهما برعي الأغنام بمحيط قرية محسة في منطقة القريتين نحو 85 كم جنوب شرق مدينة حمص”.

وفي درعا ، لقي طفلين مصرعهما فيما جُرح 10 آخرين في 11 يناير الفائت، لذات السبب في مدينة الشيخ مسكين بريف المدينة.

وذكرت مصادر، أن لغماً كان قد انفجر من “مخلفات المجموعات الإرهابية في الحي الشرقي من مدينة الشيخ مسكين ما أدى إلى استشهاد طفلين وجرح 10 أطفال آخرين معظمهم من أسرة واحدة”.

وأشارت المصادر، إلى أنه تم نقل الأطفال الجرحى إلى مشفيي درعا وازرع الوطنيين لتلقي العلاج.

وفي حمص، توفي مواطن سوري في 8 يناير الحالي، جرّاء انفجار لغم بجراره (التراكتور)، وهو يقوم بحراثة إحدى الأراضي الزراعية بقرية الضبعة في ريف مدينة القصير.

