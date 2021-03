قرار بإيقاف جمال “فرفور” عن الغناء لمدة ثلاثة أشهر

صرح الفنان السوداني جمال مصطفى الشهير بـ”فرفور” عن صدور قرار بإيقافه من الغناء لمدة ثلاثة شهور.

وأضح جمال أن الإيقاف بسبب مشاركته في إحياء إحدى الحفلات، وكسره لقرار والي الخرطوم “أيمن نمر”، القاضي بحظر نشاط الفنانين، وفقاً لما أورد “السوداني”.

وأوضح جمال أن المحكمة وجهت لمتابعته من قبل الشرطة طوال فترة الإيقاف، وفي حتا مخالفته القرار سيحكم عليه بالسجن لـ6 أشهر.

وفي وقت سابق من شهر فبراير الماضي، شن الفنان السوداني كمال ترباس هجومًا لاذعًا على والي الخرطوم أيمن خالد نمر بسبب قراره الأخير باستمرار إغلاق صالات المناسبات والأفراح للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس اتحاد فن الغناء الشعبي إن الاتحاد سيقاطع جميع الفعاليات الفنية للوالي، مشيرًا أن نمر ظل يضغط على فئة الفنانين بقراراته الجائرة التي أدت إلى قطع عيش العديد من الفنانين، حسب قوله.

وأضاف كمال ترباس أن كثير من الفنانين حاليًا بلا عمل ودون وجود علاج لهذه المشكلة على الرغم من الظروف الاقتصادية الطاحنة التي تعاني منها البلاد، وفقًا لموقع (باج نيوز).

ومضى ترباس في القول: “حتى إذ عمل الفنانون في ظل تلك الظروف الاقتصادية المتردية سيعانون الأمرين من جراء الوضع الاقتصادي المرير فكيف يكون حالهم إذا تم حرمانهم نهائيًا في ظل تلك الأوضاع”.

وأكد الفنان السوداني أنهم لا يمانعون في الالتزام بالاشتراطات الصحية، في حال لم تنسف تلك الاشتراطات فئة كاملة في المجتمع ذات وضع ووزن كبيرين.

واعتبر كمال ترباس أن قرار والي الخرطوم باستمرار إغلاق صالات المناسبات، بمثابة تبديل الضرر بضرر آخر، وأنه لم يحوي أي معالجات للأوضاع قبل إصداره، وجاء بدون دراسة، حسب قوله.

على ذات السياق، قرر فنان سوداني شهير مقاطعة مناسبات والي الخرطوم أيمن نمر بسبب إصداره قرارًا أكد من خلاله استمرار منع إقامة الحفلات والمناسبات للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال الفنان السوداني سيف الجامعة، إن اتحاد المهن الموسيقية قد عقد اجتماعًا أولًا بخصوص مناقشة عودة إقامة المناسبات لكن الوالي لم يحضره كما لم تحضره لجنة الطوارئ القومية التي اتخذت القرار، وفق قوله.

وشن الفنان السوداني هجومًا حادًا على الوالي قائلًا: “أنا الفنان سيف الجامعة سأعمل على مناهضة هذا القرار وسنعمل على مقاطعة أي مناسبة تخص والي الخرطوم لأنه لم يحترمنا ويقدرنا كفنانين بقراره هذا الذي سلب به حقوق الفنانين بالرغم من أن الحياة تسير بطبيعتها حتى المدارس تم فتحها”.

ومضى في القول: “اتحاد المهن الموسيقية الذي ينضوي تحت لوائه عدد كبير من الفنانين والموسيقيين قدموا أفضل أعمال ملموسة لمحاربة كورونا والوقاية منها منذ بداياتها وتم إنتاج أربعين أغنية عن كورونا في الاستديو الخاص بي”.

وزاد: “الوالي بقراره هذا أحرجنا مع الفنانين ومع من يتابعوننا ونحن ليسوا بضعفاء وقادرون على مناهضة القرار بكل السبل القانونية عملا بشعار الحرية والسلام والعدالة”.

