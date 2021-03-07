حملة اعتقالات واسعة تشنها “قسد” في الحسكة وريف الرقة

استمراراً للأزمة الإنسانية التي تضرب سوريا، شنت “قسد” حملة اعتقالات وخطف واسعة، طالت نحو 200 شاب، بهدف تجنيدهم في صفوف الميليشيا.

وقالت وكالة الأنباء لسورية “سانا”، في بيان لها اليوم أن: “مجموعات مسلحة من ميليشيا قسد نفذت خلال اليومين الماضيين كمائن عند مساجد عدد من قرى المحافظة واختطفت أكثر من 200 شاب بعد الصلاة وذلك لتجنيدهم عنوة في صفوفها ضمن ما يسمى “التجنيد الإجباري” في المناطق التي تنتشر فيها قوات الاحتلال الأمريكي والميليشيا“.

فيما قام عناصر الميليشيا في ريف الحسكة الجنوبي، بشن حملة خطف ومداهمات في بلدة العريشة وقرية تويمين، واختطفوا على إثرها عدد من شبان البلدة وتم أخذهم عنوة إلى معسكرات “قسد” في المنطقة.

وفي السياق، أدت هجمات منفصلة على نقاط تمركز ميليشيا “قسد” في ريقي دير الزور والحسكة، إلى مقتل عدد من عناصرهم وإصابة آخرين بجروح متفرقة.

ونقلاً عمّا ورد في وكالة الأنباء السورية “سانا”، فقد أكدت مصادر محلية في بلدة الشحيل شرق دير الزور، أن نقطة تجمعٍ لعناصر ميليشيا “قسد” تعرضت لانفجارات عنيفة وإطلاق نار كثيف، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصرها وتدمير بعض المعدات العسكرية.

وبحسب المصادر، فقد قامت الميليشيا بتعزيز قواتها في البلدة بعد هجمات اليوم، وفرضت طوقاً أمنياً للقبض على منفذي الهجوم.

هذا وصرحت مصادر محلية في الحسكة أن: “عدداً من مسلحي الميليشيا أصيبوا بهجوم بالأسلحة الرشاشة على إحدى نقاطهم في قرية عامر جنوب مدينة القامشلي وعلى إثر ذلك طوقت الميليشيا القرية وداهمت عددا من منازلها”.

وفي السياق، تواصل ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي حملات الاعتقال بحق المدنيين ضمن المناطق التي تسيطر في ريف محافظة الحسكة السورية .

حيث نقلت موقع سوريا نيوز عن مصادر محلية قولها أنه “بالتزامن مع إقامة الحواجز المسلحة وقطع الطرق الرئيسة في منطقة اليعربية داهمت ميليشيا (قسد) عدداً من القرى من بينها الدردارة وأبو مناصب والطاش وسفانة وأقدمت على اختطاف عدد من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة” .

كما أضافت أن ” حملة المداهمات التي تشنها ميليشيا (قسد) بشكل يومي تأتي بعد تعرضها لهجمات أدت إلى مقتل العديد من مسلحيها ومع اتساع حالة الغضب لدى الأهالي جراء ممارسات الميليشيا الإجرامية والمطالبة بخروجها والاحتلال الامريكي من المنطقة” .

The post حملة اعتقالات واسعة تشنها “قسد” في الحسكة وريف الرقة appeared first on Souk Ukkaz News.

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