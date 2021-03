الأمن الوطني العراقي يعمل على إخراج القوى الأجنبية من البلاد

أشارت لجنة الامن والدفاع النيابية في العراق اليوم الأحد، أن قوى الأمن الوطني بدأت بعملية جدولة إخلاء القوات الأجنبية من الأراضي العراقية.

وصرح كاطع الركابي، عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية لوكالة المعلومة، ان: ” مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي أكد بانه تم الاتفاق مع الحكومة بتشكيل لجنة لوضع تقرير نهائي بجدولة انسحاب القوات الاجنبية والقوات الامريكية من البلاد تنفيذا لقرار مجلس النواب الصادر قبل سنة ونصف والقاضي باخراج جميع القوات الاجنبية المتواجدة على الاراضي العراقية”.

وقال مضيفاً: ” اللجنة شكلت برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين وعضوية كل من مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي ومدير مكتب رئيس الوزراء ورئيس اركان الجيش ونائب القائد العام للقوات المشتركة”.

وأشار إلى أن: ” هذه اللجنة كلفت بتقييم الموقف وتقديم تقرير نهائي يحتوي جدولة زمنية لاخراج القوات الاجنبية من جميع مناطق البلاد”.

وفي الشأن العراقي، أجرى الرئيس الايراني، حسن روحاني، اليوم، اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، حذر خلاله من الوجود العسكري الأمريكي بالشرق الأوسط.

وقال روحاني خلال الاتصال، إن “الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط يجلب عدم الأمن والاستقرار”، لافتاً إلى أن “أمريكا لا تزال تلعب دورا تخريبيا في المنطقة والعراق”.

وشدد الرئيس روحاني على ضرورة “الإسراع في إخراج القوات الأمريكية من العراق وفق قانون البرلمان العراقي من شأنه أن يسهم في أمن واستقرار العراق وكل المنطقة”.

وبحسب بيان مكتب الرئيس الإيراني، نقلاً عن موقع “RT”، فإن روحاني والكاظمي تطرقا إلى التطورات الإقليمية والإفراج عن أموال إيران المجمدة في البنوك العراقية.

وأكد الرئيس الإيراني، أن “أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للعراق يضر بالبلد والمنطقة بأكملها”، مشدداً على أن “أمن العراق واستقراره ووحدة أراضيه من أولويات إيران”،

وجدد روحاني تأكيده على أن “حل مشكلات الشرق الأوسط يتم عبر دول المنطقة من دون تدخلات أجنبية”، مؤكدا أن إيران مستعدة للتعاون مع الدول الإقليمية لتسوية الأزمات وتحقيق السلام والاستقرار.

ونقلت الرئاسة الإيرانية عن الكاظمي شكره لإيران على مساعدتها في إرساء الأمن والاستقرار في العراق، قال الكاظمي: إن “العقوبات الأمريكية على إيران ظالمة وغير قانونية”.

The post الأمن الوطني العراقي يعمل على إخراج القوى الأجنبية من البلاد appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ