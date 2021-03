الدبيبة يتجه إلى سرت لحضور جلسة منح الثقة للحكومة الليبية

كشف محمد حمودة المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية، عن توجه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى سرت، اليوم، للمشاركة في جلسة منح الثقة.

وقال حمودة في تصريحات صحفية، أن الدبيبة ينوي حضور جلسة منح الثقة المقرر عقدها غذا الإثنين، وعرض التشكيلة الحكومية الليبية الجديدة على أعضاء مجلس النواب، بحسب الساعة 24.

وأعرب حمودة عن أمل الدبيبة بأن تنجح المساعي السياسية في ليبيا وأن يجتمع جميع أعضاء المجلس في الموعد المحدد للمصادقة على الحكومة ومنحها الثقة.

فيما أفادت في وقت سابق، وسائل إعلام محلية عن توجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية وفريقه مكتبه إلى مدينة سرت برفقة أعضاء مجلس النواب في طائرة خاصة انطلقت من مطار معيتيقة باتجاه مطار القرضابية في سرت.

وتحدث الدبيبة، في وقت سابق، عن تشكيلته الحكومية مؤكدا ‏أنه راعى فيها الموازنة بين الكفاءة والمناطقية من ناحية ضمان المشاركة الواسعة لكافة المناطق الليبية من خلال الدوائر الانتخابية المختلفة.

تواجه جلسة منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة العديد من محاولات إفشالها وعرقلة انعقادها، واختلاق ذرائع تشكك في شرعيتها.

كما أن السراج والنواب الموالين له في البرلمان الليبي يسعون بجهد كبير إلى إفشال الحل السياسي في ليبيا بشتى الوسائل، وآخرها كان بيان صادر عن 42 نائب يطلب تأجيل انعقاد الجلسة.

كما ظهرت مؤخراً قضية الرشاوى في ملتقى الحوار الليبي لتشوش على المساعي الرامية إلى حل النزاع السياسي والمضي قدماً للوصول إلى موعد الانتخابات نهاية العام.

فيما أمر فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بمنع وزراءه والمسؤولين من التواصل مع القيادة السياسية الجديدة، قبل اكتسابها الشرعية.

وبرر السراج هذا القرار بأنه يريد الحفاظ على سير العمل في الجهات العامة، كي لا تتأثر مؤسسات الدولة بالعملية السياسية.

ويأتي قرار رئيس حكومة الوفاق هذا رداً على اللقاءات التي عُقدت من قبل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا مع مسؤولين حاليين في حكومة الوفاق.

السراج قلق على سير العمل في الجهات العامة من التأثر بالعملية السياسية ولا يعنيه ممارسات ميليشياته في طرابلس ضد السياسيين والإداريين وحتى العاملين في مجال الصحة، من اغتيال وخطف وترهيب بقوة السلاح لفرض أسماء أقربائهم في مناصب إدارية وسياسية.

