الأمن السوري يحبط عملية تهريب “حشيش” ضخمة متجهة إلى بلد عربي

أحبطت أجهزة الأمن السوري ، اليوم الأحد عملية تهريب شحنة من المواد المخدرة باتجاه الأراضي الأردنية وتمت كعملية نوعية لامثيل لها .

وأفاد مراسل الوكالة بمحافظة درعا جنوب سوريا، أن جهاز الأمن السوري العامل في المحافظة، تمكن خلال عمليات المتابعة والتدقيق على الحواجز، من إحباط محاولة تهريب حوالي 100 كيلو غرام من مادة الحشيش المخدر باتجاه الحدود الأردنية.

وأشار المراسل بأن الشحنة المعدة للتهريب إلى الأراضي الأردنية كانت مغلفة ضمن 593 كيسا تم وضعهم ضمن صندوق مخفي بطبقة من الحديد في القسم الخلفي من السيارة.

وتم ضبط الكمية خلال عملية تفتيش دقيقة للسيارة من قبل أحد الحواجز العسكرية، حيث كانت السيارة متجهة باتجاه الطريق الدولي المؤدي إلى الحدود الأردنية.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إحباط عمليات تهريب للمخدرات في محافظة درعا والمنطقة الجنوبية، حيث أحبطت الجهات المختصة في يناير/كانون الثاني من العام الماضي محاولة تهريب لكميات هائلة من المواد المخدرة، والتي تضم ما يزيد طن ونصف من مادة الحشيش المخدر وأكثر من 500 ألف حبة كتباغون، وذلك بين محافظتي درعا والسويداء كانت موضوعة ضمن سيارة شاحنة نوع هوينداي محملة بمادة البصل بشكل مخفي.

وفي الآونة الأخيرة، تزايدت عمليات التهريب والاتجار للمواد المخدرة في محافظة درعا، نظرا لقرب هذه المحافظة من الحدود الأردنية.

وقالت مصادر أمنية أن تجار ومروجي المخدرات يعملون على نشر هذه الآفة بين جيل الشباب، لاسيما المراهقين منهم وبشكل خاص في القرى والأرياف، الأمر الذي يتطلب حرصا ووعيا كبيرين من قبل المجتمع المحلي بضرورةِ الإبلاغ عن أي حالات تعاطي او إتجار للمواد المخدرة.

أكدت إدارة فرع الأمن الجنائي في محافظة اللاذقية أنها قامت بإلقاء القبض على أحد مزوري و مروجي العملات الأجنبية ( الدولار ) .

حيث نشر الأمن الجنائي بياناً جاء فيه ” نتيجة المتابعة المستمرة والبحث عن المتعاملين بغير الليرة السورية وتصريف العملة الأجنبية وترويجها وبعد ورود معلومات حول شخص يقوم بترويج دولارات مزيفة تم نصب الكمين اللازم وإلقاء القبض عليه من قبل فرع الأمن الجنائي باللاذقية ” .

و أضاف أن ” الجاني يدعى ( طارق – ل) مواليد ١٩٩٥، وذلك أثناء قيامه بترويج مبلغ(٦٧٠٠) ستة آلاف وسبعمائة دولار أمريكي مزيف ، تم مصادرة المبلغ” ، وفقاً لسوريا الآن .

و أوضح الامن الجنائي أنه ” اعترف بما نسب إليه بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين، وما زالت التحقيقات جارية والأبحاث مستمرة لتوقيف جميع المتورطين وسيتم تقديمه للقضاء أصولاً ” .

و في السياق ، انخفض سعر الصرف لليرة السورية إلى مستوى قياسي جديد مع افتتاح تداولات اليوم الأحد، في ظل الطلب المتزايد عليه ، مع وجود نقص حاد في النقد الأجنبي .

حيث افتُتحت نشرات سعر الصرف السوق السوداء صباح اليوم الأحد على ارتفاع ، مسجلةً سعر 3710 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد .

في حين وصل سعر الليرة مقابل اليورو 4479 ، و 990 للريال السعودي ، و1010 للدرهم الإماراتي ، بينما سجل الجنيه المصري 237 ليرة سورية .

هذا و تشهد البلاد أكبر أزمة اقتصادية في تاريخها ، حيث تعمل الحكومة على بشتى الوسائل على الخروج من دوامة الانهيار التي تعيشها الليرة .

إذ أعلنت الحكومة السورية عن موافقتها على قانون يسمح ببدء عملية تصدير الكمامات الوقائية و المواد المعقمة إلى خارج البلاد ، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي .

The post الأمن السوري يحبط عملية تهريب “حشيش” ضخمة متجهة إلى بلد عربي appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ