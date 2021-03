المسلسل المصري “أحمس الملك”.. انتقادات عدة قبل أن يبدأ البث

في الآونة الأخيرة، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بانتقادات حادة ضد المسلسل المصري “أحمس الملك”، والمتوقع عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وطال الهجوم بالخصوص الملصق الدعائي للمسلسل، الذي يظهر فيه عمرو يوسف بلحية، بينما النصوص التاريخية تقول إن أحمس كان حليقا.

كما ووصلت الانتقادات إلى عدم صلاحية الممثل عمرو يوسف ، في أداء هذا الدور تحديدًا، بسبب أن أحمس كان أسمر البشرة، أسود العينين، شأن كل جنوبي مصري، على عكس هيئة يوسف.

ورغم أن شركة الإنتاج أصدرت بيانًا صحفيًا، قالت فيه إن الملصق الدعائي لا يخصها، إلا أن الجدل لم يتوقف وامتد إلى مساحات تاريخية وفنية، اختلف حولها كتاب وباحثون مصريون، حول صحة الرواية التاريخية، وأحقية العمل الفني في التمرد على مفردات التاريخ المعروفة سلفًا.

وفي هذا الصدد ، يقول بسام الشماع، الباحث في علم المصريات، “إن المسلسل مأخوذ عن رواية “كفاح طيبة” للروائي نجيب محفوظ، واصفًا إياها بالرواية الرديئة على المستوى التاريخي، وقد ترقى إلى درجة الخيانة.

ويضيف الشماع أنه تعرف إلى تفاصيل المسلسل من أحد أعضاء فريق العمل، ولفت نظره الكثير من الأخطاء التاريخية التي يرى فيها إساءة للتاريخ المصري، وتشويه الرموز الوطنية، وهو ما يعتبره مسألة أمن قومي.

ويعدد الباحث في علم المصريات لأخطاء التي رصدها، في المسلسل، إذ يقول إن على رأس هذه الأخطاء، إظهار وقوع أحمس في غرام ابنة ملك الهكسوس، وهو ما يراه سقطة تاريخية كبيرة.

كذلك يصف الشماع، قصة كاموس شقيق أحمس الذي سبقه في حكم مصر ، بالمزيفة، حيث تظهر أحداث المسلسل أن كاموس خائن، وقام الهكسوس بتربيته بعد وفاة والده سقنن رع تاعا الثاني.

وعن الاتهامات الموجهة للمسلسل من زاوية أنه يشوه الشخصيات التاريخية، يشدد الكاتب المصري على ضرورة انتظار خروج النص الدرامي للنور، فمن الممكن أن تكون هناك معالجة مختلفة للنص الروائي، وفي النهاية من حق صناع العمل تبني الرؤية الفنية التي يفضلونها.

