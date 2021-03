تفجيرات بالظهران والدمام والخُبر تستدعي من أمريكا تحذير رعاياها

أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية تحذيرات عاجلة إلى رعاياها في السعودية على خلفية تفجيرات في الظهران والدمام والخُبر من جراء هجمات حوثية.

ووردت أنباء عن سماع أصوات تفجيرات في مدينة الظهران السعودية، تزامناً مع تصعيد عسكري كبير بين السعودية وجماعة أنصار الله في اليمن، بحسب المشهد اليمني.

مدينة الظهران تعد مركز هام في المجال النفطي وتضم مقر لشركة أرامكو النفطية وقاعدة أمريكية.

كما أعلنت جماعة أنصار الله التابعة للحوثي عن استهدافها لشركة أرامكو مساء اليوم، ومواقع عسكرية أخرى في الدمام ضمن عملية “توازن الردع السادسة”.

كما أوضح بيان الجماعة أنه تم استهداف مواقع عسكرية أخرى في عسير وجيزان باستخدام 4 طائرات مسيرة و7 صواريخ نوع بدر.

واستمراراً للأزمة في اليمن ، أكدت مصادر ميدانية في العاصمة اليمنية صنعاء، سماع دوي انفجارات ضخمة استهدفت معاقل “أنصار الله”.

ويأتي قصف التحالف للعاصمة صنعاء، رداً على استهداف جماعة أنصار الله السعودية باستخدام الطائرات المسيرة، حيث استهدفت قوات التحالف معسكر الصيانة في حي النهضة، وجبل عطان بسلسلة غارات جوية.

فيما أعلنت قوات التحالف في وقت سابق، عم تدمير 10 طائرات مسيرة “مفخخة” أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.

وأصدرت قوات التحالف بياناً ورد فيه: “الواقع على الأرض وانتصارات جيش اليمن والقبائل بمأرب يفسران وتيرة التصعيد الإرهابية من الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران”.

وفي الساحة اليمنية، كشفت مصادر حكومية يمنية، أن حوالي 90 قتيلا سقطوا في الـ 24 ساعة الماضية، جراء المعارك التي تدور بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله.

وأشارت المصادر الى أن التحالف العربي بقيادة السعودية استطاع عبر ضرباته الجوية قتل 58 مقاتلا تابعا لجماعة أنصار الله فيما تكبدت القوات الحكومية اليمنية 32 قتيلا.

فيما تعرض طفل يبلغ من العمر 10 أعوام للإصابة أول أمس، إثر سقوط وتناثر شظايا طائرات حوثية مسيّرة في عدد من المناطق السكنية بمحافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة، كما تعرض أحد المدنيين للإصابة أثناء قيادته سيارته وتضرر عدد من المنازل السكنية.

وأوضح النقيب محمد بن عبده السيد المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير في بيان أول أمس أن «الدفاع المدني تلقى عدداً من البلاغات عن سقوط وتناثر شظايا طائرات حوثية مسيّرة في عدد من المناطق السكنية بمحافظتي (خميس مشيط وأحد رفيدة) نتيجة عمليات اعتراض طائرات من دون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة».

