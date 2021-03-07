وزير الخارجية المصري يلتقي المبعوث الأممي إلى ليبيا

القاهرة 7 مارس 2021 (وال) -استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، بمقر وزارة الخارجية، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ‫ليبيا يان كوبيتش، وذلك للتباحث حول تطورات الأزمة الليبية، وصولا إلى حل سياسي يحفظ وحدة ليبيا ويصون مقدرات شعبها.

وشدد شكري خلال استقباله المبعوث الأممي،على ضرورة التزام الأطراف الليبية باتفاق وقف إطلاق النار وإخراج القوات الأجنبية من ليبيا.

مؤكدا أهمية إكمال المسار السياسي، وعقد مجلس النواب جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة، وتنظيم الانتخابات في موعدها نهاية العام الحالي.

ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، عبر حسابه على “تويتر”، صورا تجمع وزير الخارجية سامح شكرى، خلال استقباله المبعوث الأممى لدى ليبيا يان كوبيتش.

يذكرأن كوبيتش تم تعيينه، في 18 يناير 2021 ، حيث أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيينه من سلوفاكيا، مبعوثا خاصا له إلى ليبيا، ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL)، وفقا لقرار مجلس الأمن (2542) لعام 2020 ، والذي استحدث هذا المنصب.(وال القاهرة) س خ.

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