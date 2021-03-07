مؤتمر أممي للتصدي للجريمة وتعزيز التعافي الشامل من كورونا

افتتح اليوم مؤتمر الأمم المتحدة الـ14، المعني بالعدالة الجنائية، والذي عقد بشكل افتراضي في كيوتو باليابان وسط قيود كوفيد تسعة عشر، بدعوات لتجديد التعاون العالمي ضد الجريمة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتعافي من الجائحة.

الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، قال في كلمته من نيويورك، إن منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون لها دور رئيسي في تجديد العقد الاجتماعي بين الدول وسكانها، مشيرا إلى أن هذا المنتدى يستهدف الاستجابات اللازمة لتعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية في الأزمة الحالية.

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