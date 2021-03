السودان .. تكدس في البنوك المحلية لاستلام تحويلات المغتربين

أطلق مغتربون شكاوى من تأخير استلام تحويلاتهم المادية عبر البنوك المحلية حيث قال مغتربون عبر منشورات على فيسبوك إن البنوك أبلغتهم أن عليهم الانتظار عدة أيام لاستلام تحويلات مالية قاموا بإرسالها إلى ذويهم.

من جهة أخرى بثت فتاة مقطعًا مباشرًا من أحد البنوك المحلية حيث يتكدس العشرات من المواطنين لاستلام تحويلات عبر ويسترن يونيون، حسبما أفاد موقع (متاريس) السوداني.

وبحسب مقطع فيديو آخر احتج مواطنون على منعهم دخول البنك بعد استجابتهم لنداء الحكومة بتحويل أموالهم بصورة شرعية.

في السياق، أخطر بنك السودان المركزي، السبت، ثلاثة مصارف في السودان، عن موافقته رسميًا على إطلاق خدمة البطاقات العالمية، على أن تقدم مصارف أخرى ذات الخدمة في الفترة المقبلة.

والثلاثاء، وزع بنك السودان منشورًا إلى المصارف حوى ضوابط إصدار وقبول البطاقات المصرفية العالمية، وذلك بعد تخفيضه قيمة العملة الوطنية لـ 7 أضعاف في محاولة لإنهاء وجود سوق موازي للعملات وتشجيع التعامل المباشر مع البنوك.

وأعلن البنك المركزي، في منشورات إلى بنوك: الخرطوم وقطر الوطني والمال المتحد، عن موافقته على إصدارها البطاقات العالمية مثل (فيزا كارد) و(ماستر كارد)، حسبما أفاد (سودان تربيون).

وطالبت منشورات بنك السودان المصارف الثلاثة بـ “أهمية الالتزام بضوابط وإجراءات إصدار وقبول بطاقات الدفع العالمية“.

وفي المنشور الذي وزعه البنك المركزي على المصارف الثلاثاء الفائت، اشترط حصوله على موافقة مبدئية قبل الحصول على تراخيص شركات تكنلوجيا المدفوعات العالمية.

وتشمل تراخيص شركات تكنلوجيا المدفوعات إصدار بطاقات الخصم للأفراد والشركات والبطاقات مدفوعة القيمة للأفراد والشركات والهدايا وبطاقات ائتمان للأفراد والشركات، إضافة إلى قبول البطاقات على ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع الإلكترونية ومواقع التجارة الإلكترونية.

وحدد البنك المركزي لحاملي بطاقات الخصم سقف يومي للسحب لا يتجاوز 5 آلاف دولار كما لا يجب أن يتجاوز السحب الأسبوعي حدود الـ 25 ألف دولار، أما البطاقات المدفوعة القيمة فإن السحب اليومي فيها ينبغي ألا يزيد عن 500 دولار.

في الأثناء دعا محافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدين المواطنين للابتعاد عن إغراءات تجار العملة لتساوي سعر الصرف الرسمي مع السوق الموازي.

