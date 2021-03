سيميوني يُعلق على تقنية الفار بعد حرمان ريال مدريد من ركلة جزاء

أثنى مدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني على مجهودات لاعبي فريقه في ديربي مدريد الذي إنتهى بالتعادل الإيجابي بين الطرفين، وأثمر في إشعال المنافسة على لقب الدوري الإسباني بعد أن كانت التوقعات جميعها تصب في صالح الروخيبلانكوس.

وقال سيميوني بعد المباراة: “لم يتوقع أحد أن ننفرد بالصدارة بفارق 20 أو 30 نقطة، نحن ننافس اندية كبيرة كبرشلونة، ريال مدريد وإشبيلية”، حسبما أورد موقع (جول العربي).

وأضاف: “سيكون الطريق صعب إلى النهاية لكل من يريد المنافسة على الليغا“

وعن الجدل التحكيمي الذي رافق المباراة بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح ريال مدريد علّق “التشولو” بالقول: “ليس لدي أدنى شك في أن تقنية حكم الفيديو المساعد قد تحسنت وأصبحت أكثر عدلاً.. أنا أحب تقنية الفار“

وختم بالقول: “كنا جيدين في المباراة خلقنا فرصاً عديدة، ولم نُوفّق بالتسجيل، لكن علينا ألا ننسى أيضاَ أننا نلعب أمام خصم كبير جداً”.

بدوره أبدى حارس أتلتيكو مدريد يان أوبلاك تفاؤله بقدرات فريقه للفوز بألقاب كبيرة من الموسم الحالي، لا سيما بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتم ترشيح أوبلاك من قبل الفيفا للحصول على جائزة أفضل حارس مرمى للموسم الماضي، رفقة مانويل نوير وأليسون بيكر.

ونقل موقع (كووورة عربي) تصريحات حارس أتلتيكو مدريد لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، مؤكدًا أن ترشيحه للجائزة يوضح أنه يمضي على الطريق الصحيح.

وقال إن الفوز بالألقاب الجماعية مع الفريق هو الذي يمنحك فرصة الفوز بالجوائز الفردية، مضيفًا: “لم نحصل على ألقاب جماعية العام الماضي، لكنني سعيد للترشح”.

وأردف “الفوز سيكون شيئًا مذهلًا بالنسبة لي ولأتلتيكو، لأن حارس المرمى لا يلعب بمفرده، وعلى الفريق مساعدتك حتى يمكن ترشيحك والفوز”.

وأوضح أوبلاك أنه يتحدث كثيرًا خلال المباريات لزملائه، وذلك بسبب موقعه بالملعب الذي يتيح له رؤية الأمور أفضل من أي شخص آخر، حسب قوله.

وأضاف أنهم في السابق اقتربوا من الفوز بدوري الأبطال لكنهم لم يحققوه، والآن لديهم الإيمان والقدرة على الفوز بالبطولة الأوروبية.

وأبدى رغبته للفوز بثنائية الدوري والأبطال هذا الموسم، قائلًا: “لا يمكنني اختيار واحدًا منهم، لأنني أرغب في الفوز بكلاهما، الأمر معقد للغاية لأننا نلعب في دوري يضم فرقًا رائعة، ونفس الشيء في دوري الأبطال”.

