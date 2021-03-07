أمريكا تحذر رعاياها في السعودية من هجمات وانفجارات محتملة

الرياض 7 مارس 2021 (وال) -أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الأحد، تحذيرا للمواطنين الأمريكيين في السعودية من هجمات صاروخية وانفجارات محتملة شرق البلاد، وذلك وسط تصعيد حاد بين الحوثيين والمملكة.

ونصحت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في السعودية، في بيان رعاياها باتخاذ إجراءات احترازية وتوخي الحذر، في ظل تقارير عن احتمال هجمات صاروخية، وتفجيرات في الظهران والدمام والخبر بالمنطقة الشرقية.

وأفادت وكالة “رويترز”، استنادا إلى مصادر أهلية محلية، بسماع دوي انفجار في مدينة الظهران، التي يقطنها (6) آلاف أمريكي، شرق السعودية.

وتعتبر الظهران الواقعة في المنطقة الشرقية مركزا إداريا هاما في مجال إنتاج وتكرير النفط في السعودية وتحتضن المدينة مقر شركة “أرامكو” إضافة إلى قاعدة أمريكية.

وأعلن الحوثيون باليمن أنهم شنوا هجوما واسعا على “العمق السعودي” حيث أطلقوا (14) طائرة مسيرة، و(8) صواريخ باليستية باتجاه السعودية، استهدفت منشآت لـ”أرامكو” في رأس التنورة، وأهدافا عسكرية في الدمام وعسير وجازان.

يشار أن معظم إنتاج المملكة من النفط من المنطقة الشرقية بالسعودية، وبها منشآت التصدير التابعة لشركة أرامكو.(وال الرياض) س خ.

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