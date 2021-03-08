الطيران المدني: تعليق الرحلات الجوية في مطار الخرطوم

أصدرت سلطة الطيران المدني لمطار الخرطوم، تعميما أكدت فيه اغلاق مدرج مطار الخرطوم يوم غدا الثلاثاء اعتبارا من الساعة الثامنة صباحاً وحتي الثالثة عصرا من نفس اليوم.

واوضحت سلطة الطيران المدني ان الإغلاق سيؤدي إلى تعليق حركة الملاحة الجوية بالمطار وذلك لأغراض صيانة المدرج.

وسيتم استئناف الحركة الجوية بالشكل الطبيعي بعد الساعة الثالثة عصراً ليوم الثلاثاء وعلية تم التنسيق وبرمجة الرحلات مع شركات الطيران العاملة في مطار الخرطوم الدولي حتي لاتتاثر حركة المسافرين من الإغلاق، وفقا لموقع اخبار السودان.

ومن الشأن السوداني ايضا، أطلق مغتربون شكاوى من تأخير استلام تحويلاتهم المادية عبر البنوك المحلية حيث قال مغتربون عبر منشورات على فيسبوك إن البنوك أبلغتهم أن عليهم الانتظار عدة أيام لاستلام تحويلات مالية قاموا بإرسالها إلى ذويهم.

من جهة أخرى بثت فتاة مقطعًا مباشرًا من أحد البنوك المحلية حيث يتكدس العشرات من المواطنين لاستلام تحويلات عبر ويسترن يونيون، حسبما أفاد موقع (متاريس) السوداني.

وبحسب مقطع فيديو آخر احتج مواطنون على منعهم دخول البنك بعد استجابتهم لنداء الحكومة بتحويل أموالهم بصورة شرعية.

في السياق، أخطر بنك السودان المركزي، السبت الماضي، ثلاثة مصارف في السودان، عن موافقته رسميًا على إطلاق خدمة البطاقات العالمية، على أن تقدم مصارف أخرى ذات الخدمة في الفترة المقبلة.

وكان بنك السودان قد وزرع منشورًا إلى المصارف حوى ضوابط إصدار وقبول البطاقات المصرفية العالمية، وذلك بعد تخفيضه قيمة العملة الوطنية لـ 7 أضعاف في محاولة لإنهاء وجود سوق موازي للعملات وتشجيع التعامل المباشر مع البنوك.

وأعلن البنك المركزي، في منشورات إلى بنوك: الخرطوم وقطر الوطني والمال المتحد، عن موافقته على إصدارها البطاقات العالمية مثل (فيزا كارد) و(ماستر كارد)، حسبما أفاد (سودان تربيون).

وفي المنشور الذي وزعه البنك المركزي على المصارف الثلاثاء الفائت، اشترط حصوله على موافقة مبدئية قبل الحصول على تراخيص شركات تكنلوجيا المدفوعات العالمية.

وتشمل تراخيص شركات تكنلوجيا المدفوعات إصدار بطاقات الخصم للأفراد والشركات والبطاقات مدفوعة القيمة للأفراد والشركات والهدايا وبطاقات ائتمان للأفراد والشركات، إضافة إلى قبول البطاقات على ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع الإلكترونية ومواقع التجارة الإلكترونية.

The post الطيران المدني: تعليق الرحلات الجوية في مطار الخرطوم appeared first on Souk Ukkaz News.

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