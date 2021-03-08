أحمد زاهر في جلسة تصوير مع بناته ويعلق “اخواتي”

نشر الفنان أحمد زاهر صور تجمعه مع بناته الممثلين ملك وليلى، وعلق على الصورة : “مع أخواتى الاثنين”، حتى انهالت التعليقات على الصور بتعليقات من عينة “ربنا يحفظكم”، “ربنا يخليكم لبعض”، وغيرها من التعليقات.

وليست هذه المرة الأولى التي تلك يشارك فيها الفنان أحمد زاهر صورة كع أفراد أسرته وبشكل خاص بناته النجمتين ملك وليلى.

كما ونشرت ملك احمد زاهر صورة لها بصحبة شقيقتها ليلى ووالدهما أحمد زاهر بجانب والدتهما، و التى نالت إعجاب الكثيرين بجانب عدد من المشاهير ممن أثنوا عليهم.

ولقيت الصور اعجاب الفنانة روجينا التى عبرت عن إعجابها بالصور من خلال أكثر من إيموشن قلب، كما وعلقت الفنانة مى كساب على الصور قائلة: “قمرات ربنا يحفظكم”.

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الجدير بالذكر أن الفنانة الشابة، ملك أحمد زاهر، شاركت والدها في فيلم “الفارس” الذى يعد أولى بطولاته المطلقة في عالم السينما، وتجسد شقيقته ضمن الأحداث، وهو من تأليف حسام موسى وإخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج أيمن يوسف .

ومن المتوقع تصوير أولى مشاهد الفيلم، خلال الفترة المقبلة بعد اختيار الابطال المشتاركين في العمل، وحتى الآن إنضم الفنان حسين فهمى على العمل.

ويعتبر فيلم “الفارس”، أولى البطولات السينمائية للنجم أحمد زاهر، ويقدمه المنتج أيمن يوسف خاصة بعد النجاح الذي حققه الاثنان معا من خلال فيلم “زنزانة 7″، بالإضافة إلي النجاح الكبير الذى حققه النجم أحمد زاهر مؤخرا خلال مسلسل “البرنس”، في رمضان الماضى، ومسلسل “لؤلؤ”، والذى يعرض حالياً، بحسب ماذكر في موقع اليوم السابع.

وفي السياق، ظهر الممثل المصري أحمد زاهر وهو يبكي أثناء تصوير ابنته “ملك” وهي تؤدي إحدى مشاهد مسلسل لؤلؤ الذي يتشاركان في بطولته.

وعبر صفحتها الرسمية على موقع “إنستغرام”، نشرت ملك صورة لوالدها أحمد زاهر وهو ممسك بهاتفه وواضحة عليه علامات التأثر في الوقت الذي نزلت الدموع على خده.

وكتبت موضحة كواليس الصورة: “أعملوا زووم عشان تشوفوا بيعيط و هو بيصورني وأنا بعمل مشهد أمبارح في لؤلؤ”، وفقًا لموقع (في الفن).

وتابعت: “اليوم ده ماكنش عنده تصوير بس جه ووقف جمبي و مسبنيش ولا ثانية لوحدي . شكرا علي أنك الداعم الأول لي. بحبك أوي أوي يا زيزو”.

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