الحريري يدين هجوم “أنصار الله” على أرامكو السعودية

أدان سعد الحرير رئيس ​الحكومة​ اللبنانية المكلف، صباح اليوم الإثنين، هجوم جماعة “أنصار الله” اليمنية الأخير على منشآت تابعة لشركة “أرامكو” السعودية.

وغرد الحريري عبر صفحته الشخصية على موقع “تويتر” : “الهجمات الحوثية الأخيرة على ​المملكة العربية السعودية​ تشكل اعتداء متماديا على استقرار المنطقة وتحدياً مكشوفاً لإرادة المجتمعين العربي والدولي في العمل على حلول سلمية للحرب اليمنية”، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي .

وفي السياق، أعلنت السعودية مساء أمس الأحد، عن استهداف ميناء رأس تنورة ومنطقة سكنية تابعة لشركة “أرامكو” في مدينة الظهران، شرقي المملكة، بهجومين منفصلين.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، إن إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة تعرضت صباح الأحد، لهجوم بطائرة مسيرة من دون طيار قادمة من البحر.

موضحا في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الهجوم لم تنتج عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

واشار كذلك إلى “محاولة متعمدة أخرى للاعتداء على مرافق شركة أرامكو السعودية، حيث سقطت مساء الأحد شظايا صاروخ بالستي قرب الحي السكني التابع للشركة في مدينة الظهران، الذي يسكنه الآلاف من موظفي الشركة وعائلاتهم من جنسيات مختلفة”.

وكشف المصدرأنه “لم ينجم عن هذا الاعتداء أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات”.

زيادة على ذلك أكد أن “المملكة تؤكد أن هذه الاعتداءات التخريبية تعد انتهاكا سافرا لجميع القوانين والأعراف الدولية”، وأنها “بقدر استهدافها الغادر والجبان للمملكة، تستهدف، بدرجة أكبر، الاقتصاد العالمي“.

وأضاف أن السعودية “تدعو دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الأعمال الموجهة ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، والتي تستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، بسبب تأثير هذه الأعمال على أمن الصادرات البترولية وحرية التجارة العالمية وحركة الملاحة البحرية، فضلا عن تعريض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى، يمكن أن تنجم عن تسرب البترول أو المنتجات البترولية”.

وأقر المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي ، إنه تم تدمير وإسقاط الطائرة المسيرة والصاروخ، المستخدمين في الهجومين.

وتابع المالكي في بيان له : “تسبب اعتراض الصاروخ وتدميره في سقوط الشظايا بالقرب من الأعيان المدنية والمدنيين”،

The post الحريري يدين هجوم “أنصار الله” على أرامكو السعودية appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ