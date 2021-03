التربية والتعليم: 990 منحة دراسية في الجامعات السودانية

طرحت وزارة التربية والتعليم، أكثر من 990 منحة دراسية في الجامعات السودانية ليتنافس عليها كافة المعلمين ببلاد، عبر إدارات التعليم بالولايات لترشيح المعلمين وفق لوائح ومعايير مرفقة مع الإعلان.

ومن جانبها، أكدت وكيلة وزارة التربية والتعليم، الأستاذة تماضر الطريفي،ان الوزارة أعلنت عن المنح الدراسية التى تلتزم الوزارة بتكملة إجراءات تسجيل المعلم المرشح بالجامعة ودفع رسوم المنحة، بجانب علاوة شهرية مُقرّرة وفقاً للائحة المجلس القومي للتدريب.

كما أوضحت الوكيلة، بأن الوزارة كونت لجنة عليا لفرز طلبات الترشيح للمنح تضم ممثلين من النقابة العامة لعُمّال التعليم وقطاع التعليم بوزارة المالية

وأكدت الطريفي على سعي الوزارة لتأهيل وتدريب المعلمين وتوزيع فرص التأهيل على كافة المعلمين بالسودان، وفقا لموقع أخبار السودان.

وفي السياق، أفادت مصادر بأن أساتذة الجامعات في السودان، نظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء في شهر نوفمبر الماضي.

ويطالب أساتذة الجامعات سداد متأخراتهم المالية، بالإضافة إلى عدد من المطالبات الآخرى، بحسب “الانتباهه أون لاين”.

ووفقاً للمصادر فمن المنتظر أن يسلم أساتذة الجامعات مذكرة تحوى مطالبهم.

وفي السياق اشتكا مديرو الجامعات الحكومية في السودان، من تأخر مرتباتهم الخاصة بشهر يناير الماضي.

كما ناشد مديرو الجامعات الحكومية رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك بالتدخل والعمل على وضع حد لمعاناتهم بسبب تأخر مستحقاتهم لشهر يناير، وفقاً لما أورد “أخبار السودان”.

وبحسب بيان صادر من مديرو الجامعات الحكومية، فإن مرتبات يناير بها فرق بلغ 4 مليار جنيه، ما يعادل 25 في المئه من التقديرات الفعلية للعاملين بالتعليم العالي.

مناشدين رئيس مجلس الوزراء من خلال بيانهم، بضرورة إصافة هذا الفرق فوراً نسبة للظرف الاقتصادي الصعب.

كما شكر مديرو الجامعات حمدوكلاستجابته بالنأي بوزارة التعليم العالي عن المحاصصات السياسية في التشكيل الوزاري الجديد، الأمر الذي سكون له أثر في استقرار الجامعات على حد قولهم.

وفي سياق آخر، قرر السودان من خلال فريق عمل وزاري خاص بتقديم معالجات عاجلة للمشكلات المعيشية، وذلك بتشكيل 3 فرق وزارية للعمل على هذا الملف.

جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عُقد برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء في السودان، خالد عمر يوسف “سلك”، وفقاً لما جاء في “الراكوبة نيوز”.

The post التربية والتعليم: 990 منحة دراسية في الجامعات السودانية appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ