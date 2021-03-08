الفنان طه سليمان في قبضة الشرطة

ألقت الشرطة السودانية القبض على الفنان السوداني الشهير “طه سليمان” أمس الأحد، أثناء مشاركته في حفل زواج بمنطقة العمارات في الخرطوم.

هذا وقد داهمت الشرطة مكان الحفل، واقتادت الفنان طه سليمان، برفقه عدد من العازفين، بغرض التحقيق معهم، بحسب ما أورد موقع صحيفة “السوداني”.

على أن يمثلون أمام قاضي المحكمة اليوم الإثنين، حتى يتمكن من إصدار الحكم عليهم.

وبالأمس صرح الفنان السوداني جمال مصطفى الشهير بـ”فرفور” عن صدور قرار بإيقافه من الغناء لمدة ثلاثة شهور.

وأضح جمال أن الإيقاف بسبب مشاركته في إحياء إحدى الحفلات، وكسره لقرار والي الخرطوم “أيمن نمر”، القاضي بحظر نشاط الفنانين، وفقاً لما أورد “السوداني”.

وأوضح جمال أن المحكمة وجهت لمتابعته من قبل الشرطة طوال فترة الإيقاف، وفي حتا مخالفته القرار سيحكم عليه بالسجن لـ6 أشهر.

وفي وقت سابق من شهر فبراير الماضي، شن الفنان السوداني كمال ترباس هجومًا لاذعًا على والي الخرطوم أيمن خالد نمر بسبب قراره الأخير باستمرار إغلاق صالات المناسبات والأفراح للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس اتحاد فن الغناء الشعبي إن الاتحاد سيقاطع جميع الفعاليات الفنية للوالي، مشيرًا أن نمر ظل يضغط على فئة الفنانين بقراراته الجائرة التي أدت إلى قطع عيش العديد من الفنانين، حسب قوله.

وأضاف كمال ترباس أن كثير من الفنانين حاليًا بلا عمل ودون وجود علاج لهذه المشكلة على الرغم من الظروف الاقتصادية الطاحنة التي تعاني منها البلاد، وفقًا لموقع (باج نيوز).

ومضى ترباس في القول: “حتى إذ عمل الفنانون في ظل تلك الظروف الاقتصادية المتردية سيعانون الأمرين من جراء الوضع الاقتصادي المرير فكيف يكون حالهم إذا تم حرمانهم نهائيًا في ظل تلك الأوضاع”.

وأكد الفنان السوداني أنهم لا يمانعون في الالتزام بالاشتراطات الصحية، في حال لم تنسف تلك الاشتراطات فئة كاملة في المجتمع ذات وضع ووزن كبيرين.

واعتبر كمال ترباس أن قرار والي الخرطوم باستمرار إغلاق صالات المناسبات، بمثابة تبديل الضرر بضرر آخر، وأنه لم يحوي أي معالجات للأوضاع قبل إصداره، وجاء بدون دراسة، حسب قوله.

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