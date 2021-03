وجه عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، بتوجيه رسائل إلى مجلس النواب، قبل ساعات من جلسة منح الثقة لحكومته.

وقال الدبيبة من خلال مقطع فيديو تم بثه من المكتب الإعلامي للحكومة، مناشداً أعضاء مجلس النواب منح الثقة للحكومة حتى تشرع في مباشرة مهامها، وفقاً لـ “العين الإخبارية”.

وطالب الدبيبة بعدم تأجيل إجراءات منح الثقة لفترة أخرى، تفادياً لعرقلة المسار السياسي، الأمر الذي سيؤدي لحرمان الشعب الليبي من تحقيق مبتغاه والوصول إلى انتخابات نزيهه وشفافة.

محذراً من أن عدم منح الثقة للحكومة الجديدة سيعمل على تمديد عمر الأجسام الحالية، وما يصاحبها من تردي على كل المستويات وضياع سيادة الوطن.

هذا وقد ناشد رئيس الحكومة الليبية الجديدة مجلس النواب بتغليب المصلحة العامة، والعمل على عدم تضييع فرصة توحيد المجلس بسرت.

فضلاً عن تأكيده على أن التعقيد والتمديد سيزيد من معانة المواطن الليبي.

وفيما يخص تشكيل الحكومة، وصف الدبيبة الأمر بالصعب، حيث قال: لم يكن الأمر بالهين، بل كان أصعب من صعود الجبال الشاهقة، على حد تعبيره.

مشيراً إلى أن الواقع شديد التعقيد، يتطلب الواقعية من الجميع، بالإضافة إلى استيعاب الظرف الذي شُكلت فيه الحكومة.

وفي السياق وصل اليوم رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، برفقة عدد من أعضاء المجلس إلى مدينة سرت، لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.

هذا ويتوجه عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الجديدة، إلى سرت لحضور الجلسة المخصصة لمنح الثقة لحكومته الجديدة، بحسب “العربية”.

ومن جهته أكد رئيس وفد الجيش الليبي في 5+5 اتخاذ إجراءات تأمين جلسة البرلمان في مدينة سرت.

ومن المنتظر أن يترأس عقيلة صالح الجلسة، بمشاركة النواب من جميع المدن الليبية.

وأفادت مصادر عن وصول الدفعة الأولى من النواب، المكونة من 38 نائباً إلى مدينة سرت، هلة متن طائرة قادمة من طرابلس، فيما وصلت الدفعة الثانية من النواب، على متن طائرة قادمة من بنغازي.

وفي المقابل دعا عدد 42 نائباً في المجلس لتأجيل جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة إلى غداً.

وبدوره أكد يان كوبيتش، المبعوث الأممي في ليبيا على أهمية عقد جلسة مجلس النواب “كخطوة مهمة نحو الوحدة والسيادة”.

هذا وقد أضاف كوبيتش “يجب عدم عرقلة هذه الجهود تحت أي ذريعة“.

The post الدبيبة يصف اختيار الحكومة بـ”الصعب” ويوجه رسائل لـ”النواب” appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ