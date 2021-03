القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً بحرياً بقاعدة البحر الأحمر

أجرت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الجنوبى بقاعدة البحر الأحمر لمواجهة التهديدات.

وذكر العميد تامر الرفاعي المتحدث العسكري المصري أنه في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الأخرى.نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الجنوبي بقاعدة البحر الأحمر.

وذكر أن التدريبات البحرية تمت باشتراك الفرقاطة المصرية (شرم الشيخ) والقرويطة (أبو قير) مع حاملة المروحيات الفرنسية (TONNERRE) والفرقاطة (SURCOUF) . عقب انتهاء زيارتهما لميناء سفاجا.

وتضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الاحترافي .منها التدريب على أساليب عمل التشكيلات البحرية غير المتجانسة في تقدير الموقف بمناطق العمليات، وأسلوب التعامل مع التهديدات المختلفة.

وشمل التدريب حماية هدف حيوي بالبحر ضد جميع التهديدات المحتملة. بالإضافة إلى تمارين دفاع جوي، وتمارين تبادل هبوط الهليكوبتر على أسطح الوحدات البحرية، بحسب المتحدث العسكري المصري.

وقال المتحدث إن التدريب مع القوات البحرية الفرنسية، والتي تتمتع بخبرات عميقة في هذه المجالات، يأتي في إطار توطيد العلاقات الثنائية المصرية الفرنسية، وتعزيز آفاق التعاون العسكري بين فرنسا والجمهورية المصرية مما يساهم بشكل فعال في حفظ الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة .

