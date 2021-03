قطر تدين استهداف المنشآت السعودية في الظهران

دانت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الاثنين، الاعتداءات الحوثية على منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في منطقة الظهران، واعتبرته عملا تخريبيا.

وفي بيان نشرته الخارجية القطرية، جاء فيه: “تعرب دولة قطر عن ادانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف ميناء راس تنورة ومرافق شركة أرامكو في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة”.

وأضافت: “تعتبر وزارة الخارجية، استهداف المنشآت والمرافق الحيوية عملا تخريبيا ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية ومن شأنه التأثير على أمن واستقرار امدادات الطاقة في العالم”.

وتابعت: “تجدد وزارة الخارجية موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب”.

وكانت جماعة أنصار الله التابعة للحوثي قد أعلنت عن استهدافها لشركة أرامكو مساء أمس، ومواقع عسكرية أخرى في الدمام ضمن عملية “توازن الردع السادسة”.

كما أوضح بيان الجماعة أنه تم استهداف مواقع عسكرية أخرى في عسير وجيزان باستخدام 4 طائرات مسيرة و7 صواريخ نوع بدر.

وفي السياق، أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية تحذيرات عاجلة إلى رعاياها في السعودية على خلفية تفجيرات في الظهران والدمام والخُبر من جراء هجمات حوثية.

ووردت أنباء عن سماع أصوات تفجيرات في مدينة الظهران السعودية، تزامناً مع تصعيد عسكري كبير بين السعودية وجماعة أنصار الله في اليمن، بحسب المشهد اليمني.

مدينة الظهران تعد مركز هام في المجال النفطي وتضم مقر لشركة أرامكو النفطية وقاعدة أمريكية.

واستمراراً للأزمة في اليمن ، أكدت مصادر ميدانية في العاصمة اليمنية صنعاء، سماع دوي انفجارات ضخمة استهدفت معاقل “أنصار الله”.

ويأتي قصف التحالف للعاصمة صنعاء، رداً على استهداف جماعة أنصار الله السعودية باستخدام الطائرات المسيرة، حيث استهدفت قوات التحالف معسكر الصيانة في حي النهضة، وجبل عطان بسلسلة غارات جوية.

فيما أعلنت قوات التحالف في وقت سابق، عم تدمير 10 طائرات مسيرة “مفخخة” أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.

وأصدرت قوات التحالف بياناً ورد فيه: “الواقع على الأرض وانتصارات جيش اليمن والقبائل بمأرب يفسران وتيرة التصعيد الإرهابية من الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران”.

وفي الساحة اليمنية، كشفت مصادر حكومية يمنية، قبل يومين أن حوالي 90 قتيلا سقطوا في الـ 24 ساعة الماضية، جراء المعارك التي تدور بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله.

وأشارت المصادر الى أن التحالف العربي بقيادة السعودية استطاع عبر ضرباته الجوية قتل 58 مقاتلا تابعا لجماعة أنصار الله فيما تكبدت القوات الحكومية اليمنية 32 قتيلا.

The post قطر تدين استهداف المنشآت السعودية في الظهران appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ