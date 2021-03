تشادويك بوسمان أفضل ممثل للمرة الثانية منذ وفاته

حصل الممثل الأمريكي الراحل تشادويك بوسمان على جائزة أفضل ممثل بجوائز International Awards، عن دوره في فيلمMa Rainey’s Black Bottom، فيما توج فيلم Promising Young Woman على جائزة الفيلم الأفضل.

في حين حصلت المخرجة كلوي تشاو علي جائزة أفضل مخرجة عن فيلم Nomadland، وذهبت جائزة أفضل ممثلة لـ كاري موليجان عن فيلم Promising Young Woman.

وحصول الراحل تشادويك بوسمان على جائزة أفضل ممثل والتي تعتبر الجائزة الثانية بعد وفاته اغسطس الماضي، حيث حصل مؤخرًا على جولدن جلوب أفضل ممثل، حسبما أفاد (اليوم السابع).

وفيلم Promising Young Woman من بطولة كاري موليجان، حسبما ذكر موقع variety، لعمل من إنتاج Focus Features، وتدور أحداث فيلم “Promising Young Woman”حول امرأة شابة تعاني من صدمة بسبب حدث مأساوي من ماضيها، تشرع في البحث عن الانتقام من أولئك الذين يعترضون طريقها.

وصدر فيلم المخرجة إمرالد فينل، الحائزة على جائزتي إيمي عن مسلسلها Killing Eve، ببعض الدول حول العالم بعد أن تم عرضه هذا الصيف في بعض الدول الأوربية.

كما سيتاح عرض الفيلم رقميا، فـ Focus Features مملوك لشركة Universal ، والتي وقعت مؤخرًا اتفاقية مع سلسلة AMC أكبر دور عرض في أمريكا تنص علي إمكانية عرض الفيلم بسينمات وبعد 17 يوم من يمكن عرضه علي منصات إلكترونية.

على صعيد منفصل، اتخذت شركة “ديزني” لصناعة الأفلام السينمائية قرارًا حاسمًا بشأن تفاصيل الجزء الثاني من فيلم “بلاك بانثر” والممثل الذي سيحل مكان البطل الراحل تشادويك بوسمان.

فقد أعلمت شركة “ديزني” أنه لن يكون هنالك ممثلًا يخلف الراحل تشادويك بوسمان في الجزء الجديد من الفيلم الذي حقق نجاحًا جماهيرًا منقطع النظير.

وأضافت أنه لن يتولى أحد دور تشادويك بوسمان في الجزء الثاني من الفيلم “بلاك بانثر 2” الذي سيعرض في 2022.

وأثارت وفاته شكوكاً في شأن مستقبل “بلاك بانثر” (2018) الذي حاز إعجاب النقاد والجمهور.

وقد أصبح أول فيلم عن الأبطال الخارقين يرشح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم، وحقق أكثر من مليار دولار من إيرادات شباك التذاكر.

واعتبر رئيس شركة “مارفل ستوديوز” كيفن فيج في عرض تقديمي لمستثمري مجموعة “ديزني” أن “الطريقة التي أدى بها بوسمان شخصية تشالا ذي بلاك بانثر” كانت فريدة، ولذلك لن يُسنَد الدور إلى أي ممثل بديل.

وأوضح أن تتمة الفيلم ستأخذ مجراها رغم ذلك، بمشاركة “الشخصيات الغنية والمتنوعة التي ضمّها الفيلم الأول”، معتبراً أن الجزء الجديد “تحية” لعمل الراحل تشادويك بوسمان .

