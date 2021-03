تفاصيل المكالمة الهاتفية التي قادت مدرب المريخ السابق للإقالة

كشف نصر الدين النابي، مدرب نادي المريخ السوداني السابق كواليس فسخ التعاقد مع الفريق خلال الساعات الماضية.

وقال النابي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة “أون سبورت” المصرية: “وجدت أن الفريق غير جاهز تمامًا لدوري أبطال أفريقيا، حيث لم يستعد من الناحية البدنية بشكل جيد، ويتأثر بعد 20 أو 30 دقيقة”، حسبما نقل موقع (كووورة العربي).

وأضاف: “رئيس النادي تواصل مع إداري خلال لقاء سيمبا، من أجل منحي تعليمات خلال اللقاء، ورفضت ذلك وقمت بقذف الهاتف، وربما يكون ذلك تسبب في رحيلي”.

وتابع: “مدرب الأهلي موسيماني يتعرض لانتقادات بالوقت الحالي، ولكنه قادر على وضع الفريق على الطريق الصحيح بالفترة المقبلة”.

وزاد: “واجهت الأندية الـ3 الأهلي وفيتا كلوب وسيمبا، وأرى أن الأهلي هو الأقوى والأفضل فنيا”.

واختتم مدرب المريخ السابق حديثه بالقول: “الأهلي قادر على العودة بنقطة على الأقل من لقاء الجولة الرابعة أمام فيتا كلوب، ثم ينتظر تعثر الفريق الكونغولي بعد ذلك، لخطف بطاقة التأهل على حسابه”.

على صعيد متصل، علق موقع الأهلي المصري على نتيجة التعادل السلبي التي انتهت عليها مباراة المريخ السوداني أمام ضيفه سيمبا التنزاني والتي جمعتهما عصر يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

وقال الموقع إن نتيجة التعادل تصب في مصلحة الفريق المصري بعد أن قام المريخ بإيقاف سيمبا الذي نجح في الفوز في أول جولتين، حسبما أفاد (الأهلي).

بدوره كتب موقع (ميركاتو) المصري بأن نتيجة التعادل السلبي بمثابة الهدية السودانية للنادي الأهلي، لكون الفريق السوداني أوقف تقدم متصدر المجموعة.

ورفع سيمبا رصيده من النقاط إلى 7 في المركز الأول فيما حصد المريخ أول نقطة له في المجموعة بعد الخسارة في الجولتين الأولى والثانية.

وفشل المريخ السوداني، في هز شباك الضيوف، وفشت جميع محاولات الفريق في تسجيل هدف التقدم، فيما لم تكن محاولات سيمبا على مستوى الطموح.

وبات المريخ مطالبا بالفوز في جميع مبارياته الثلاث بجولة الإياب في المجموعة، إذا أراد الاحتفاظ بآماله في التأهل للدور المقبل وتجنب الخروج المبكر من المسابقة.

