لقاء سعودي قطري لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز وحدة الصف الخليجي

عقد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الإثنين، اجتماعاً، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتأتي الزيارة في هذا الوقت، بحسب وكالة الانباء القطرية، للتأكيد على “قوة العلاقات بين الشعبين والبلدين الشقيقين .. وعلى الرغبة القوية والصادقة لدى قيادتي البلدين على تعزيز وحدة الصف الخليجي والعربي وتطوير مسيرة التعاون بما يعود على سائر المنطقة بالخير والأمن والسلام”.

كما استعرض بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال اجتماعه مع بن فرحان آل سعود، علاقات التعاون الثنائي بين قطر والسعودية، وسبل تعزيزها بما يعود بالنفع على شعبي البلدين وشعوب المنطقة، بالإضافة إلى التطرق إلى آخر مستجدات المنطقة.

وحمل وزير الخارجية السعودي رسالة شفوية من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى أمير قطر تميم بن حمد، التي أخبره بها خلال استقبال الأخير له بمكتبه في الديوان الأميري.

وكانت قد شهدت منطقة الخليج، منذ 5 يوليو 2017، توتراً داخلياً جاء على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم عادت العلاقات الكاملة بين والدول الأربع هذه وقطر، خلال قمة مجلس التعاون الخليجي، مطلع العام الحالي في مدينة العلا السعودية.

استئناف حركة التجارة رسميا بين الجانبين السعودي والقطري

وفي سياق متصل، استأنفت السلطات السعودية، في يناير الماضي، الحركة التجارية بينها وبين دولة قطر، بعد انقطاع دام لمدة ثلاثة سنوات، حيث وصلت عدد من الحاويات التجارية القادمة من الدوحة.

وأكد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام عبر تويتر، أنه “تم استئناف الحركة التجارية بين المملكة وقطر بوصول 27 حاوية من ميناء حمد”.

فرح ودموع.. مطار الملك خالد وتلاقي العائلات السعودية القطرية

في لحظات امتزجت بإحساس الفرح الذي تغلفه الدموع، شهد مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الإثنين، وصول أول طائرة ركاب قطرية منذ ما يزيد عن الثلاث سنوات.

وضجت صالة استقبال مطار الملك خالد بالفرحة عقب وصول الطائرة القطرية، حيث التأمت مرة أخرى العائلات الواحدة الموزعة بين البلدين.

وقال مسافرون قطريون، إنهم سعداء وأنهم يشعرون بأنهم وسط أهلهم وعائلاتهم، وذلك بعد وصولهم إلى المملكة قادمين من قطر.

وظهرت علامات السعادة على محيا المسافرين القطريين بعد وصولهم إلى المملكة، باعتبارهم أول مسافرين على متن طائرة الخطوط القطرية.

وكانت الخطوط القطرية قد أعلنت عودة رحلاتها إلى الرياض بواقع رحلة يوميًا تتجه إلى مطار الملك خالد الدولي.

جاء ذلك الإعلان على إثر التوافق بين حكومة البلدين لفتح كافة الحدود بين البلدين.





