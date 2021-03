السودان .. عقيد في شرطة الجمارك يضرب مواطنًا ويركله بالأرجل

بدأ المواطن السوداني التجاني محمد الحسن مالك، إجراءات شكوى ضد عقيد في شرطة الجمارك نيالا عبر الأستاذ آدم التجاني المهدي، الذي قدم أوراق الشكوى لدى الشؤون القانونية بالشرطة.

وبحسب الشاكي، تعود تفاصيل المشكلة إلى أن الشاكي ذهب إلى الجمارك لتكملة إجراءات عربة تخصه، فصادف وجود العقيد الذي بادره بالقول (اسمع تاني ما ألقاك في مكاتب الجمارك)، فرد الشاكي بقوله حاضر، ثم ذهب إلى مدير الجمارك، شاكياً تصرف العقيد معه، وتساءل لماذا؟ أليس من حقي دخول المرافق الحكومية لتكملة الإجراءات التي تخصني؟ فقال له مدير الجمارك إنه سيقوم بتقصي الحقائق وحسم الأمر.

ويؤكد الشاكي في فحوى شكواه بأنه ذهب للمرة الثانية، فصادف العقيد للمرة الثانية، فذكره على الفور ألم أقل لك (ما اشوفك هنا تاني)، فامتثل الشاكي لأمر العقيد وذهب شاكياً للمقدم (م. ح)، واشتكى له من تصرف عقيد شرطة الجمارك معه، فوعده بحل الأمر.

إلا أنه في المرة الثالثة حينما جاء الشاكي لمقابلة أحد المخلصين، حيث كلفه بتكملة إجراءاته، إلا أن العقيد انهال عليه باللكمات والركل بالأرجل أمام شهود، مما اضطر الشاكي لتقديم شكوى، حسبما أفادت صحيفة (السوداني).

على صعيد آخر/ فجر مدير جمارك مطار الخرطوم، الفاتح حسن، مفاجئة مدوية فيما يخص عملية تهريب العملة الأجنبية إلى خارج البلاد، مؤكدًا على وجود أشكال متعددة لتلك الجريمة.

وقال دهب، إنهم تمكنوا مؤخرًا من ضبط كميات كبيرة من الآثار والتماثيل المهربة.

وأضاف: “تلك الآثار يخص بعضها أمراء المهدية، كانت في طريقها إلى خارج البلاد بواسطة أجانب وسودانيين”.

ووجه دهب اتهماه إلى عصابة عالمية تهدف لتدمير الشباب عبر الحبوب المخدرة، متهمًا أجانب لم يحددهم بتنفيذ هذا العمل، لكنه أكد على إقامتهم في السودان.

كما حذر دهب المسافرين من خطورة اخذ الأمانات من أشخاص لا يعرفونهم، لأن ذلك قد يجعلهم ضحية لعمل مخالف للقانون.

وكشف بأن العصابة العالمية التي تهدف لتدمير شباب السودان عبر الحبوب المخدرة، تتواجد في مطار القاهرة غالبًا.

وأكد على ضبطهم مؤخرصا لبرادات شاي، مليئة بحقن الإجهاض وحبوب مخدرة وغيرها من الممنوعات.

ولفت مدير جمارك مطار الخرطوم، إلى أن تهريب الممنوعات أصبح أكثر تطورًا وأخذ أشكالًا متنوعة عما كان عليه سابقًا.

وختم بالقول: “مؤخرًا ضبتنا نساء يستخدمن أرحامهن في عملية تهريب العملة الأجنبية والذهب إلى خارج البلاد، إلا أن السلطات الأمنية تعرفت على خدعتهن وقامت بضبطهن.

