المالكي يفضح محاولات استهداف مكة المكرمة من قبل الحوثيين

صرَّح تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، أن الحوثيين حاولوا استهداف مكة المكرمة والرياض.

وأشار المالكي إلى وجود دول إقليمية تدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة في إشارة إل إيران التي تدعم جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن.

وأوضح المالكي بحسب سبوتنيك أن “القوات المسلحة السعودية نجحت في إسقاط المسيرات المفخخة”، وأكد على امتلاك السعودية “القدرة على اعتراض التهديدات الجوية والصاروخية”.

ونوَّه المالكي في حديثه للعربية إلى أنه “لا توجد دولة في العالم استطاعت مواجهة هذه المسيرات مثل السعودية”، مضيفاً أن “للسعودية قوة ردع كبيرة ضد أي تهديد مهما كان مصدره”.

وفي معرض حديث المالكي عن محاولات الحوثيين لاستهداف جميع مفاصل الحياة في السعودية أكد أن “الميليشيا تسير على نهج القاعدة في هذا الاتجاه” في إشارة إلى استهداف الملاحة في البحر الأحمر.

وأشار المالكي إلى أن “أي دولة إقليمية لا تملك الجرأة على تبني أي هجوم ضد السعودية”، وأن “الصواريخ الباليستية والمسيرات المفخخة هربها نظام إيران للحوثيين”.

ووردت أنباء أمس، عن سماع أصوات تفجيرات في مدينة الظهران السعودية، تزامناً مع تصعيد عسكري كبير بين السعودية وجماعة أنصار الله في اليمن.

مدينة الظهران تعد مركز هام في المجال النفطي وتضم مقر لشركة أرامكو النفطية وقاعدة أمريكية.

كما أعلنت جماعة أنصار الله التابعة للحوثي عن استهدافها لشركة أرامكو مساء أمس، ومواقع عسكرية أخرى في الدمام ضمن عملية “توازن الردع السادسة”.

كما أوضح بيان الجماعة أنه تم استهداف مواقع عسكرية أخرى في عسير وجيزان باستخدام 4 طائرات مسيرة و7 صواريخ نوع بدر.

واستمراراً للأزمة في اليمن ، أكدت مصادر ميدانية في العاصمة اليمنية صنعاء، سماع دوي انفجارات ضخمة استهدفت معاقل “أنصار الله”.

ويأتي قصف التحالف للعاصمة صنعاء، رداً على استهداف جماعة أنصار الله السعودية باستخدام الطائرات المسيرة، حيث استهدفت قوات التحالف معسكر الصيانة في حي النهضة، وجبل عطان بسلسلة غارات جوية.

فيما أعلنت قوات التحالف في وقت سابق على لسان المتحدث باسمها تركي المالكي عن تدمير 10 طائرات مسيرة “مفخخة” أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.

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