مفتي مصر يهنئ المرأة في يومها العالمي

هنأ مفتي مصر، شوقي علام، المرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، كما دعا علام إلى تضافر جهود المؤسسات والهيئات المعنية لوضع المرأة في مكانها التنويري الصحيح.

وقال مفتي مصر، في كلمته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة: “الإسلام يكرم المرأة ويمنحها كافة حقوقها المشروعة، ويعدها شريكا أساسيا في تحقيق البناء والتنمية.. أدعو لتضافر جهود المؤسسات والهيئات المعنية لوضع المرأة في مكانها التنويري الصحيح”.

وأضاف علام : “إن الشريعة الإسلامية تحتفي بالمرأة وتكرمها وتمنحها كافة حقوقها المشروعة، كما إنها تعد المرأة شريكا أساسيا في تحقيق البناء والتنمية في الدول والمجتمعات، باعتبارها تمثل نصف المجتمع”.

وتابع المفتي المصري قائلاً:” إن الشريعة الإسلامية جاءت لتنصف المرأة وتكرمها وتعلي من شأنها بعدما كانت تتعرض للكثير من الظلم والمهانة قبل الإسلام، كما أن الشريعة الإسلامية تكرم المرأة وتمنحها كافة حقوقها المشروعة”، بحسب ماذكر في موقع روسيا اليوم.

وفي وقت سابق، صرح مفتي جمهورية مصر شوقي علام، أن الجهاد من اختصاص الجيوش وليس للجماعات الإرهابية وذلك خلال ندوة لجريدة الوطن المصرية.

وأكد علام خلال حديثه أن دار الإفتاء المصرية تدرك خطورة المجموعات الإرهابية.

جاءت تصريحات علام ردا على من يسمون ما ترتكبه الجماعات الإرهابية من جرائم بدعوى الجهاد.

وأشار المفتي أن الجماعات الإرهابية “تأخذ التراث الفقهي الرصين، وتحوره إلى سياقات أخرى”.

وأوضح علام إلى أن جماعات الإهارب اتخذت الجهاد كمفهوم للقتال “رغم أن التراث جعله للجيوش فقط”.

وفي سؤاله عن جماعة الإخوان قال علام أنهم فرقة ضالة لا يجوز الإنضمام لهم، وذلك بعد فتاوى الأزهر والإفتاء بتحريم الانضمام للإخوان.

مفتي مصر :” تنظيم الإخوان لا علاقة له بالسياسة”

وفي تصريح له نهاية الشهر الماضي أكد مفتي مصر الشيخ شوقي علام، إن الموقف الشرعي من تنظيم الإخوان الدولي لا علاقة له بالسياسة، وليست له أي مرجعية دينية وشرعية، ويشهد التاريخ علي ذلك.

وقال مفتي مصر : “نقدر البيان الصادر عن هيئة كبار العلماء السعودية، ونقدر موقف سماحة مفتي المملكة، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، فهو بيان مهم، يضع النقاط على الحروف، ويبين أن الموقف الشرعي يمنع من الانتماء إلى جماعة الإخوان، وحرمته بناء على مقومات علمية سردها البيان”.

وأشار علام أن قرار السعودية بالانضمام لجماعة الإخوان قد كان حكيماً جداً، مؤكدا أن دار الإفتاء المصرية تحرم الانتماء لجماعة الإخوان.

في وقت سابق كودان مفتي مصر،قد قال إن دار الإفتاء المصرية ماضية في مشروعها التنويري التاريخي، في فضح زيف جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية، مؤكدا “لا نهتم بتلك الحملات المغرضة، ولا نلتفت إلا إلى الإنسانية والوطنية،وفقا لما ذكر في موقع روسيا اليوم.

وفي السياق، هاجم وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، “الإخوان المسلمين”، ووصفهم “بالخونة والمجرمين، والعملاء الذين لا يعرفون سوى الهدم، بحسب موقع روسيا اليوم.

