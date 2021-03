فيصل القاسم يُعلق على إصابة الأسد وزوجته بفيروس كورونا

ألمح الإعلامي السوري المعارض فيصل القاسم اليوم الإثنين، إلى حدث مهم في سوريا الفترة القادمة عقب الكشف عن إصابة رئيس النظام بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا المستجد.

وقال القاسم في سلسلة تغريدات عبر حسابه تويتر: “عندما اختفى بهجت سليمان كتب على صفحته في فيسبوك انه سيغيب لأسبوع، ثم غاب لأسبوعين ثم ثلاثة ثم ……… واليوم القصر الجمهوري بدمشق يقول ان القرد وزوجته سيغيبان لأسبوعين او ثلاثة بسبب الحجر الصحي..قال شو قال: لأسبوعين أووووووو ثلاثة..ركزولي شوي على أووووو”، حسبما نقل موقع (تركيا بالعربي).

واستبعد القاسم ما يتداوله النشطاء السوريين أن هدف الإعلان هو مجرد استدرار لعواطف الحاضنة المنهكة ماليًا واقتصاديًا واجتماعيًا ونفسيًا.

وقال فيصل القاسم “يا جماعة الخير.. لا اعتقد أن بشار الأسد وزوجته يريدان استعطاف المؤيدين وحرف أنظارهم عن الكارثة المعيشية بالإعلان عن اصابتهما بالكورونا”.

وتابع: “طيب لو استعطفا الشارع العلوي لإسبوع او أسبوعين… وبعدين هل سيحل هذا الاستعطاف الازمة المعيشية الكارثية.. لا لا.. خلونا ننتظر شوي”.

وكانت رئاسة الجمهورية العربية السورية، قد أعلنت اليوم الاثنين على صفحتها الرسمية، عن إصابة الرئيس بشار الأسد وعقيلته بفيروس كورونا.

وأشارت صفحة الرئاسة السورية أن الأسد وعقيلته قد شعرا بأعراض فيروس كورونا، وبعد إجراء فحص تم التأكد من إصابتهما بالفيروس.

وأكدت أن حالتهما مستقرة وأنهما بحالة جيدة، سيتابعان عملهما خلال فترة الحجر المنزلي التي ستستمر لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

ونقلت صفحة الرئاسة تمنيات الأسد وعقيلته بالسلامة والعافية للشعب السوري وكل شعوب العالم، داعين السوريين للالتزام بالإجراءات الوقائية، كما توجها بالشكر لجميع العاملين في القطاع الصحي.

على صعيد منفصل، تهكم الإعلامي السوري فيصل القاسم على غضب البعض من إعلان بعض الدول العربية عن تطبيع علاقتها مع إسرائيل.

وقال فيصل القاسم في تغريدة عبر تويتر: الضجة الإعلامية حول التطبيع سخيفة جداً… هل سمعتم بالذي كان ينام مع عشيقته لسنوات وسنوات ثم أعلن فجأة أنه تزوجها؟ هذه هي كل القصة من طقطق لسلام عليكم.

وأضاف ساخرًا: قصة التطبيع تذكرنا بقصة العاشق الذي نام مع عشيقته لسنوات وسنوات وفجأة قال لها: “تعالي نكمّل ديننا”.

