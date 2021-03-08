العاهل السعودي يوجه رسالة شفوية إلي أمير قطر

وجه العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين رسالة شفوية إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، في ظل الصلح بين البلدين.

حيث أعلنت وسائل إعلام قطرية، أن الأمير تميم قد تلقي من العاهل السعودي رسالة ذكر فيها “تتصل بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية”.

من جانبه، نقل رسالة الملك سلمان، الامير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، خلال إستقبال أمير قطر له، في مكتبه بالديوان الأميري.

الجدير بالذكر، أنه قد عادت العلاقات الكاملة بين قطر ودول المقاطعة الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وذلك خلال قمة مجلس التعاون الخليجي، بعد نحو 3 سنوات من المقاطعة، بحسب ماذكر في موقع روسيا اليوم.

وفي السياق ذاتة، أدانت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الاثنين، الاعتداءات الحوثية على منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في منطقة الظهران، واعتبرته عملا تخريبيا.

وفي بيان نشرته الخارجية القطرية، جاء فيه: “تعرب دولة قطر عن ادانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف ميناء راس تنورة ومرافق شركة أرامكو في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة”.

وأضافت: “تعتبر وزارة الخارجية، استهداف المنشآت والمرافق الحيوية عملا تخريبيا ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية ومن شأنه التأثير على أمن واستقرار امدادات الطاقة في العالم”.

وتابعت: “تجدد وزارة الخارجية موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب”.

وكانت جماعة أنصار الله التابعة للحوثي قد أعلنت عن استهدافها لشركة أرامكو مساء أمس، ومواقع عسكرية أخرى في الدمام ضمن عملية “توازن الردع السادسة”.

كما أوضح بيان الجماعة أنه تم استهداف مواقع عسكرية أخرى في عسير وجيزان باستخدام 4 طائرات مسيرة و7 صواريخ نوع بدر.

وفي السياق، أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية تحذيرات عاجلة إلى رعاياها في السعودية على خلفية تفجيرات في الظهران والدمام والخُبر من جراء هجمات حوثية.

ووردت أنباء عن سماع أصوات تفجيرات في مدينة الظهران السعودية، تزامناً مع تصعيد عسكري كبير بين السعودية وجماعة أنصار الله في اليمن، بحسب المشهد اليمني.

مدينة الظهران تعد مركز هام في المجال النفطي وتضم مقر لشركة أرامكو النفطية وقاعدة أمريكية.

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