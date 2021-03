الصحة اللبنانية تكشف عن الموقف الوبائي اليومي لكورونا

كشفت وزارة الصحة اللبنانية، الإثنين، عن تسجيل 2283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، معظمها محلية، ليرتفع إجمالي الإصابات في لبنان إلى 397 ألف و871 حالة.

وأكّدت الوزارة في بيانها حول الموقف الوبائي في لبنان، خلال الـ24 ساعة الماضية، تسجيل 43 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ما يرفع عدد ضحايا وباء كورونا في عموم أراضي الدولة إلى 5089 حالة.

وعلى صعيد حالات الشفاء، أشارت الصحة اللبنانية إلى تسجيل 2303 حالات شفاء جديدة من مرض كورونا، منها 925 حالة في العناية المركزة، ليصل عدد المتعافين من فيروس كوفيد-19 في البلاد إلى 312 ألف و747 حالة.

وفي سياق متصل، أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبناني، في الأول من مارس/ آذار الجاري، إجراءات مراحل التخفيف التدريجي مؤكدة أنه لا داعي لحصول المواطنين على إذن من المنصة للتجول.

وأوضحت قوى الأمن الداخلي في بيان لها، أنه لا حاجة لحصول المواطنين على إذن من المنصة للتجول، وإنما ينحصر ذلك بالدخول إلى المؤسسات التالية: السوبر ماركت (24 ساعة)، ميني ماركت (6 – 18 ساعة)، المتاجر الكبرى (7 – 19 ساعة)، المصارف (8 – 15 ساعة)، مراكز التزلج (7 – 17 ستاعة).

ووفقاً للإجراءات الجديدة يحظر الدخول والخروج إلى الطرقات والشوارع اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً حتى الخامسة صباح اليوم التالي.

كما تُمنع التجمعات الدينية والمناسبات الدينية والاجتماعية، وأيضاً التجمعات على الأرصفة والشواطئ باستثناء الرياضة الفردية مع بقاء الحدائق العامة مغلقة.

وبالنسبة للسيارات العمومية، ألزم قرار قوى الأمن الداخلي سائقي هذه السيارات بعدد 3 أشخاص من ضمنهم السائق، أما باقي وسائل النقل العام فقيدهم القرار بـ50% من سعتهم مع إلزامية ارتداء الكمامة.

هذا واستثنى القرار من قرار حظر الدخول والخروج العاملين في القطاعات المسموح لها بالعمل 24 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية السبت الماضي، وصول الدفعة الرابعة من لقاح فايزر إلى لبنان، محملة بـ32760 جرعة من اللقاح، مشيرة إلى أن عدد الذين حصلوا على اللقاح خلال الأسبوع الماضي بلغ 25715 شخصاً، ليرتفع العدد الإجمالي للذين أخذوا اللقاح حتى الآن إلى 76130 شخصاً.

وفي تصريحات سابقة، لوزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، قال فيها: إن “معايير تقييم الواقع الوبائي لفيروس كورونا في البلاد للأسف لا تزال مقلقة، خاصة في ظل تسجيل تصاعدي لعدد الوفيات”، مؤكداً أن “عنوان المرحلة هو تخفيف الإقفال تدريجياً”.

وكانت قررت السلطات اللبنانية في شهر يناير الماضي، فرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد، بسبب الارتفاع الكبير بوفيات وإصابات فيروس كورونا في البلاد.

The post الصحة اللبنانية تكشف عن الموقف الوبائي اليومي لكورونا appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ