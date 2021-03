حريق ببناء قريب من نادي الجزيرة بمنطقة الزمالك في القاهرة

وقع حريق هائل في منطقة الزمالك التابعة لمحافظة القاهرة في مبنى قريب من نادي الجزيرة وتعمل على إخماده 5 سيارات إطفاء تابعة للحماية المدنية بالقاهرة.

وكانت قد تلقت شرطة النجدة في القاهرة بلاغ من الأهالي في الحي يفيد بنشوب حريق قرب أحد المباني التابعة لإحدى السفارات الأجنبية بمنطقة الزمالك، والقريب من نادي الجزيرة، بحسب كايرو 24.

وبناءً على البلاغ تم إخطار غرفة عمليات الحماية المدنية التي وجهت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق لإخماد النيران، ولازالت محاولات السيطرة على الحريق جارية حتى لحظة إعداد الخبر.

وفي السياق، تناقلت وسائل إعلام مصرية نوفمبر الفائت، خبر يفيد باندلاع حريق مروع في أحد المنازل الواقعة في قرية الشيخ عبادة بمحافظة المنيا ، أدى إلى مقتل 6 أفراد من عائلة واحدة .

وأوضحت صحيفة مصرية أن الحريق نتج عن انفجار عبوة بنزين كانت موجودة في المنزل ، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة طفلين آخرين ، وهم من عائلة واحدة .

و أضافت أن رجال الإطفاء والدفاع المدني تمكنوا من السيطرة على الحريق الكبير ولكن بعد امتداده لثلاثة منازل متجاورة .

هذا وبدأت النيابة العامة بالتحقيق في الحادثة ، بعدما تم نقل جثث الضحايا و المصابين إلى مشفى ملوي العام في المحافظة.

وأيضاً شهدت منطقة دار السلام الشعبية إحدى أكبر التجمعات السكانية، والتي تقع جنوب العاصمة القاهرة، في مصر أغسطس الفائت، حريقاً مروعاً تسبب بمقتل خمسة أفراد من عائلة واحدة.

تسبب الحريق بوفاة خمسة أفراد من أسرة واحدة، بعد نشوبه بشقة سكنية بمنطقة دار السلام في مصر بسبب حصول “ماس كهربائي”.

وتمكنت قوات الحماية المدنية ورجال الإطفاء في العاصمة القاهرة، من نقل أفراد الأسرة الذين توفوا إلى المستشفى، وكذلك تمكنت منع انتقال النيران المتلهبة بالشقة، إلى الأماكن المجاورة.

كما قامت السلطات بتحرير المحضر اللازم بالواقعة، لمباشرة النيابة التحقيقات ومعرفة ملابسات الحادث.

وعلى صعيد متصل، تمكنت قوات الحماية المدنية في سوهاج في مصر برئاسة العميد حسام المصري في 24 يوليو/ تموز الماضي، من السيطرة على حريقين منفصلين، الأول بمركز شرطة سوهاج، والثاني بمركز شرطة دار السلام.

وكان اللواء الدكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغين منفصلين عن نشوب حريقين بمركزين مختلفين، وتمت السيطرة عليهما ومنع امتداد النيران للمنازل المجاورة.

