تغريدة ساخرة من أتلتيكو مدريد على احتجاجات الريال

نشر أتلتيكو مدريد رسالة مثيرة، اليوم الإثنين، في ظل احتجاجات الريال عقب لقاء الديربي على الأداء التحكيمي.

وانتهى اللقاء الذي أقيم بين أتلتيكو مدريد وجاره الريال على ملعب واندا متروبوليتانو، مساء الأحد، بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن مباريات الجولة 26 لليغا.

وحتى الآن، هناك جدل واسع حول حرمان ريال مدريد من الحصول على ركلة جزاء بعد لمسة يد داخل المنطقة رغم استعانة حكم الميدان بتقنية الفيديو المساعد.

ونشر أتلتيكو مدريد رسالة عبر حسابه الرسمي على تويتر، جاء فيها: “إنهم ينتقدون حتى النجاحات. اعتاد البعض أن تكون الرياح لصالحهم دائما”، حسبما أفاد موقع (كووورة العربي).

وتشير تلك الرسالة من أتلتيكو مدريد إلى احتجاجات غريمه الريال على أداء حكم المباراة، وحرمانهم من الحصول على ركلة جزاء.

بدوره أثنى مدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني على مجهودات لاعبي فريقه في ديربي مدريد الذي إنتهى بالتعادل الإيجابي بين الطرفين، وأثمر في إشعال المنافسة على لقب الدوري الإسباني بعد أن كانت التوقعات جميعها تصب في صالح الروخيبلانكوس.

وقال سيميوني بعد المباراة: “لم يتوقع أحد أن ننفرد بالصدارة بفارق 20 أو 30 نقطة، نحن ننافس اندية كبيرة كبرشلونة، ريال مدريد وإشبيلية”.

وأضاف: “سيكون الطريق صعب إلى النهاية لكل من يريد المنافسة على الليغا“

وعن الجدل التحكيمي الذي رافق المباراة بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح ريال مدريد علّق “التشولو” بالقول: “ليس لدي أدنى شك في أن تقنية حكم الفيديو المساعد قد تحسنت وأصبحت أكثر عدلاً.. أنا أحب تقنية الفار“

وختم بالقول: “كنا جيدين في المباراة خلقنا فرصاً عديدة، ولم نُوفّق بالتسجيل، لكن علينا ألا ننسى أيضاَ أننا نلعب أمام خصم كبير جداً”.

بدوره أبدى حارس أتلتيكو مدريد يان أوبلاك تفاؤله بقدرات فريقه للفوز بألقاب كبيرة من الموسم الحالي، لا سيما بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتم ترشيح أوبلاك من قبل الفيفا للحصول على جائزة أفضل حارس مرمى للموسم الماضي، رفقة مانويل نوير وأليسون بيكر.

ونقل موقع (كووورة عربي) تصريحات حارس أتلتيكو مدريد لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، مؤكدًا أن ترشيحه للجائزة يوضح أنه يمضي على الطريق الصحيح.

وقال إن الفوز بالألقاب الجماعية مع الفريق هو الذي يمنحك فرصة الفوز بالجوائز الفردية، مضيفًا: “لم نحصل على ألقاب جماعية العام الماضي، لكنني سعيد للترشح”.

