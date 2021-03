التحالف يكشف تفاصيل تدمير صاروخ حوثي استهدف خميس مشيط

أعلنت قوات التحالف الداعمة للشرعية في اليمن ,الاثنين، عن عملية نوعية في اليمن، استهدف خلالها ورش تستخدم لتجميع وتركيب الصواريخ البالستية، وأخرى لتفخيخ الطائرات المسيرة التابعة لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وصرحت قوات التحالف الداعمة للشرعية في اليمن في بيان: “نشر تحالف دعم الشرعية أحد الاستهدافات الدقيقة لورش تجميع وتركيب الصواريخ البالستية وورش تفخيخ الطائرات بدون طيار بأحد المعسكرات الواقع تحت سيطرة المليشيا الحوثية”.

كما وذكر التحالف أن هذه العملية تأتي “ضمن العملية العسكرية النوعية التي تشنّها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن بتنفيذ العديد من الضربات الجوية الموجعة، والتي تستهدف مخازن القدرات النوعية للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في العاصمة المحتلة صنعاء”.

وأكد بيان التحالف على الغارات تهدف إلى “حماية المدنيين والأعيان المدنية من انتهاكات ميليشيا الحوثي الارهابية والتي تتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقه ممنهجة ومتعمدة”.

وقد أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن تنفيذ العملية العسكرية يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كما أعلنت السعودية مساء الأحد، استهداف ميناء رأس تنورة ومنطقة سكنية تابعة لشركة “أرامكو” في مدينة الظهران، شرقي المملكة، بهجومين منفصلين.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية إن إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة تعرضت صباح الأحد، لهجوم بطائرة مسيرة من دون طيار قادمة من البحر.

وأوضح المصدر في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الهجوم لم تنتج عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

