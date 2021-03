غناء وطرب .. سجن للنساء في السودان يحتفل بيوم المرأة العالمي

احتفل سجن النساء بمدينة أمدرمان غرب العاصمة السودانية الخرطوم بيوم المرأة العالمي سعيًا من إدارة السجن لتبديد وحشة ساعات النهار الطويلة.

وجرى الاحتفال بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والحكومة السودانية، ونظمه مكتب السودان لاتحاد سيدات الأعمال بدول “الكوميسا”، حسبما أوردت وكالة (الأناضول) للأنباء.

وشهدت باحة السجن الذي يضم حوالي 325 سجينة حفل غنائي من أجل الترفيه، والابتعاد عن الملل والحياة الروتينية داخل الغرف الصغيرة.

وقالت رئيس مكتب السودان، لاتحاد سيدات الأعمال بدول “الكوميسا”، سهام عبد الله، إن الاحتفال بيوم المرأة العالمي داخل السجن، يأتي دعمًا للمرأة في الصناعات الصغيرة، والحرف اليدوية، ورفع مقدراتها وتمكينها اقتصاديًا.

وأشارت عبد الله أن السجن يحتوي على ورش تدريب جاهزة للصناعات اليدوية، وأفران لمساعدة النزيلات على اكتساب حرف ومهن جديدة تساعدهن في حياتهن المستقبلية.

بدورها، قالت الفنانة الشعبية السودانية التي أحيت الحفل، ريم وقيع الله، إن مشاركتها في الحفل تأتي من أجل الترفيه عن السجينات ودعمهن.

وأضافت: “رسالتي للسجينات أنتن أقوى من الظروف”.

من جهتها قالت الناشطة النسوية، سارة محمد، إنها حضرت إلى السجن ضمن مبادرة مجتمعية لتوزيع الفوط الصحية للنزيلات داخل السجن.

وأضافت: “السجن ليس وصمة، وهناك ظروف مختلفة جاءت بهؤلاء النسوة إلى السجن”.

وتحتفل الأمم المتحدة في الثامن من مارس سنويا بيوم المرأة العالمي تقديرا لإنجازاتها في مختلف المجالات.

على صعيد متصل، قامت حركة عبد الواحد نور “جيش تحرير السودان” بإصدار بياناً بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، والذي يصادف الثامن من مارس كل عام.

هذا وقد هنأت حركة عبد الواحد نور المرأة السودانية بيومها العالمي، لافتة إلى أن المرأة السودانية لا تزال تعاني من وطأة التمييز وانتهاك الحقوق، وذلك عبر قوانين النظام البائد.

وأوضحت الحركة أن قوانين البائد لا تزال سارية المفعول، رغم ما يقال عن تغييرها وإلغائها.

وقالت الحركة في بيانها إن المرأة السودانية في إقليم دارفور تتعرض بشكل يومي للقتل والاغتصاب والتشريد الممنهج.

كما نبه بيان الحركة إلى اكتظاظ السجون والمعتقلات بالنساء، ليس لشيء، سوى إنهن قاومن النظام البائد وممارسات ما سمته “ميليشياته القبلية”.

