أنصار الله تعلن عن استهداف موقع حساس في مطار أبها السعودي

كشفت جماعة أنصار الله اليوم الاثنين، عن استهدافها ما وصفته بـ “هدف عسكري حساس” في مطار أبها جنوبي المملكة العربية السعودية.

وأوضحت جماعة أنصار الله أن استهداف مطار أبها السعودي تم باستخدام صاروخ باليستي جديد، بحسب سبوتنيك.

إذ نشر المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله العميد يحيى سريع، عبر تويتر أن “القوة الصاروخية تمكنت من استهداف هدف عسكري حساس في مطار أبها الدولي بصاروخ باليستي جديد دخل الخدمة مؤخرا ولم يكشف عنه بعد”.

وأكد يحيى سريع أن: “الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية”.

بفضل الله تعالى تمكنت القوة الصاروخية من استهداف هدفٍ عسكري حساس بمطار أبها الدولي بصاروخ بالستي جديد دخل الخدمة مؤخرا ولم يكشف عنه بعد وأصاب هدفه بدقة عالية.

يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد الطبيعي والمشروع على استمرار العدوان والحصار على بلدِنا. — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 8, 2021

وعدَّ المتحدث العسكري باسم الجماعة أن “الاستهداف يأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على استمرار العدوان (في إشارة منه إلى عمليات التحالف العربي في اليمن) والحصار على بلدِنا”.

وفي وقت سابق اليوم، صرَّح تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، أن جماعة أنصار الله حاولوا استهداف مكة المكرمة والرياض.

وأشار المالكي إلى وجود دول إقليمية تدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة في إشارة إل إيران التي تدعم جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن.

وأوضح المالكي بأن “القوات المسلحة السعودية نجحت في إسقاط المسيرات المفخخة”، وأكد على امتلاك السعودية “القدرة على اعتراض التهديدات الجوية والصاروخية”.

ونوَّه المالكي في حديثه للعربية إلى أنه “لا توجد دولة في العالم استطاعت مواجهة هذه المسيرات مثل السعودية”، مضيفاً أن “للسعودية قوة ردع كبيرة ضد أي تهديد مهما كان مصدره”.

وفي معرض حديث المالكي عن محاولات أنصار الله لاستهداف جميع مفاصل الحياة في السعودية أكد أن “الميليشيا تسير على نهج القاعدة في هذا الاتجاه” في إشارة إلى استهداف الملاحة في البحر الأحمر.

وأشار المالكي إلى أن “أي دولة إقليمية لا تملك الجرأة على تبني أي هجوم ضد السعودية”، وأن “الصواريخ الباليستية والمسيرات المفخخة هربها نظام إيران للحوثيين”.

ووردت أنباء أمس، عن سماع أصوات تفجيرات في مدينة الظهران السعودية، تزامناً مع تصعيد عسكري كبير بين السعودية وجماعة أنصار الله في اليمن.

مدينة الظهران تعد مركز هام في المجال النفطي وتضم مقر لشركة أرامكو النفطية وقاعدة أمريكية.

كما أعلنت جماعة أنصار الله التابعة للحوثي عن استهدافها لشركة أرامكو مساء أمس، ومواقع عسكرية أخرى في الدمام ضمن عملية “توازن الردع السادسة”.

The post أنصار الله تعلن عن استهداف موقع حساس في مطار أبها السعودي appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ