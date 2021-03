الجيش اليمني يعلن تحريره عدة مواقع من قبضة الحوثيين

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، أنه حقق تقدما في محافظة مأرب، واستطاع تحرير عدد من المواقع من قبضة جماعة أنصار الله الحوثية.

وفي بيان نشره الجيش اليمني حول معارك مأرب، جاء فيه: إن “الجيش الوطني والمقاومة الشعبية (كيان قبلي موال للجيش) كسروا هجوما للحوثيين في مِحزام جبهة ماس شمال غربي مأرب، وشنوا هجوما معاكسا تمكنوا خلاله من تحرير عدد من المواقع”.

وأضاف أن “المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر الحوثيين بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد”.

وأشار إلى “تدمير طيران التحالف العربي، منصة إطلاق صواريخ للحوثيين في محيط جبهة ماس شمال غربي مأرب، واستهدافه بغارات أخرى آليات وعربات، أدت إلى تدميرها ومقتل من كانوا على متنها”.

وفي الشأن اليمني، كشفت جماعة أنصار الله اليوم الاثنين، عن استهدافها ما وصفته بـ “هدف عسكري حساس” في مطار أبها جنوبي المملكة العربية السعودية.

وأوضحت جماعة أنصار الله أن استهداف مطار أبها السعودي تم باستخدام صاروخ باليستي جديد، بحسب سبوتنيك.

إذ نشر المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله العميد يحيى سريع، عبر تويتر أن “القوة الصاروخية تمكنت من استهداف هدف عسكري حساس في مطار أبها الدولي بصاروخ باليستي جديد دخل الخدمة مؤخرا ولم يكشف عنه بعد”.

وأكد يحيى سريع أن: “الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية”.

وعدَّ المتحدث العسكري باسم الجماعة أن “الاستهداف يأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على استمرار العدوان (في إشارة منه إلى عمليات التحالف العربي في اليمن) والحصار على بلدِنا”.

وفي وقت سابق اليوم، صرَّح تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، أن جماعة أنصار الله حاولوا استهداف مكة المكرمة والرياض.

وأشار المالكي إلى وجود دول إقليمية تدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة في إشارة إل إيران التي تدعم جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن.

وأوضح المالكي بأن “القوات المسلحة السعودية نجحت في إسقاط المسيرات المفخخة”، وأكد على امتلاك السعودية “القدرة على اعتراض التهديدات الجوية والصاروخية”.

ونوَّه المالكي في حديثه للعربية إلى أنه “لا توجد دولة في العالم استطاعت مواجهة هذه المسيرات مثل السعودية”، مضيفاً أن “للسعودية قوة ردع كبيرة ضد أي تهديد مهما كان مصدره”.

وفي معرض حديث المالكي عن محاولات أنصار الله لاستهداف جميع مفاصل الحياة في السعودية أكد أن “الميليشيا تسير على نهج القاعدة في هذا الاتجاه” في إشارة إلى استهداف الملاحة في البحر الأحمر.

وأشار المالكي إلى أن “أي دولة إقليمية لا تملك الجرأة على تبني أي هجوم ضد السعودية”، وأن “الصواريخ الباليستية والمسيرات المفخخة هربها نظام إيران للحوثيين”.

